کراچی کے پوش علاقوں میں منشیات کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی

قائدآباد پولیس اور قانون نافذ کرنے والے حساس ادارے نے سواتی محلے میں مشترکہ کارروائی کی جس میں ملزم ندیم احمد گرفتار کرلیا گیا جس سے 10 کلو سے زائد چرس ، ایک آئی فون 15 پرو میکس اور 32 ہزار روپے کیش رقم برآمد ہوا۔
تفصیلات کے مطابق ملزم ندیم منشیات فروشی کے نیٹ ورک کا اہم کارندہ ہے اور مختلف علاقوں میں روپوش رہتا تھا۔
ملزم اکثر خفیہ مقامات پر رہائش اختیار کرتا اور گرفتاری سے بچنے کے لیے جگہ بدلتا رہتا تھا۔ سال 2010 میں ملزم کو ملیر پولیس نے منشیات فروشی میں ملوث ہونے پر گرفتار کیا تھا۔
سال 2017 میں ملزم ندیم منشیات کے خفیہ نیٹ ورک چلا رہا تھا ، جسے ٹارگٹڈ کارروائی میں گرفتار کیا تھا۔ ملزم نے انکشاف کیا کہ موبائل نیٹ ورک کے ذریعے اپنے منشیات فروشی کے نیٹ ورک کی سرپرستی کرتا تھا۔
ملزم منشیات کے نیٹ ورک کو چلانے کے لیے مختلف قسم کے موبائل فون نیٹ ورکس استعمال کرتا اور منشیات کی اسمگلنگ اور فروخت کرواتا تھا۔