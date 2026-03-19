قطر پر دوبارہ حملہ ہوا تو پارس گیس فیلڈ کو تباہ کر دیں گے، ٹرمپ کی ایران کو وارننگ

اسرائیل اس مقام پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا اور اسرائیلی حملے کا پیشگی علم نہیں تھا، امریکی صدر

ویب ڈیسک March 19, 2026
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایران نے قطر پر دوبارہ حملہ کیا تو امریکا ساؤتھ پارس گیس فیلڈ کو تباہ کر دے گا۔

سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹرتھ سوشل پر جاری بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ ساؤتھ پارس گیس فیلڈ ایک انتہائی اہم اور قیمتی اثاثہ ہے، اور امریکا کو اس پر ہونے والے حالیہ اسرائیلی حملے کا پیشگی علم نہیں تھا۔

انہوں نے کہا کہ اسرائیل اس مقام پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا، تاہم ایران کو خبردار کیا کہ اگر اس نے قطر کی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنایا تو امریکا انتہائی سخت ردعمل دے گا۔

ٹرمپ کا کہنا تھا کہ قطر کی ایل این جی تنصیبات پر حملے بلا جواز اور غیر منصفانہ ہیں، اور اگر ایسے حملے دوبارہ ہوئے تو امریکا ایسا جواب دے گا جس کی شدت پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔

امریکی صدر نے مزید کہا کہ ایران کی جانب سے قطر پر حملہ خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا سکتا ہے، جبکہ امریکا اس سطح کی تباہی سے بچنا چاہتا ہے کیونکہ اس کے ایران پر طویل المدتی اثرات مرتب ہوں گے۔
