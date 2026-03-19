بھارتی ہدایتکار نے فلم ’دھرندھر 3‘ کی تصدیق کردی؟

19 مارچ کو ریلیز ہونے والی فلم ’دھرندھر 2‘ میں رنویر سنگھ مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں

ویب ڈیسک March 19, 2026
facebook whatsup

بھارتی ہدایت کار نے کراچی کے علاقے لیارے کینگ وار پر بننے والی فلم کی ریلیز سے قبل سوشل میڈیا پر شائقین سے ایک خاص اپیل کی ہے، جس کے بعد ’دھرندھر 3‘ سے متعلق قیاس آرائیاں زور پکڑ گئی ہیں۔

نامور بھارتی ہدایت کار ادتیہ دھر نے پروپیگنڈہ فلم ’دھرندھر 2‘ سے متعلق شائقین سے اینڈ کریڈٹس تک بیٹھنے اور اسپوائلرز سے گریز کرنے کی اپیل کردی۔ 

ادیتیہ دھر نے اپنی پوسٹ میں مداحوں سے کہا کہ وہ فلم دیکھنے کے بعد کسی بھی قسم کے اسپوائلرز شیئر نہ کریں تاکہ دوسرے ناظرین بھی فلم کو مکمل تجربے کے ساتھ دیکھ سکیں۔

انہوں نے ایک خط میں اپنی دھرندھر فیملی کو مخاطب کرتے ہوئے پہلی فلم کی کامیابی کو یاد کیا اور کہا کہ آپ نے اسے پسند کیا، ہر چھوٹی تفصیل کو سراہا، ہر لمحے پر بحث کی اور بار بار دیکھ کر نئی چیزیں دریافت کیں۔

ہدایتکار نے مداحوں کی محبت کو اپنے لیے سب سے بڑا اعزاز قرار دیا اور کہا کہ اسی جذبے کے ساتھ انہوں نے اس سیکوئل کو بنایا تاکہ ناظرین کو ایک نیا اور غیر متوقع تجربہ دیا جا سکے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انہوں نے مزید کہا ’ہم چاہتے تھے کہ آپ وہ جذبات محسوس کریں جن کے لیے آپ تیار نہ ہوں، سچے اور گہرے انداز میں، یہ آسان نہیں تھا، مگر ہم نے آپ کے لیے اپنی پوری کوشش کی‘۔ 

فلم کے حوالے سے ادیتیہ دھر کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں ناظرین ہر موڑ اور ہر جذبے کو اسی طرح محسوس کریں جیسے اسے تخلیق کیا گیا ہے۔ 

انہوں نے غیر قانونی ریکارڈنگ (پائریسی) پر بھی بالواسطہ تنقید کی اور شائقین سے اپیل کی کہ وہ فلم کے راز افشا نہ کریں تاکہ ہر ناظر خود اس کہانی کو دریافت کرسکے۔

اپنے پیغام کے آخر میں انہوں نے ایک جملہ کہا جس نے مداحوں میں نئی بحث چھیڑ دی ’اور ہاں، ایک بات اور— جب تک کریڈٹس مکمل نہ ہو جائیں، اپنی نشستیں نہ چھوڑیں‘۔ 

اس جملے کو دیکھتے ہوئے مداح اندازہ لگا رہے ہیں کہ شاید فلم کے آخر میں کوئی ایسا منظر ہو جو ’دھرندھر 3‘ کی طرف اشارہ کرتا ہو۔

واضح رہے کہ فلم ’دھرندھر 2‘ میں رنویر سنگھ مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں اور یہ فلم 19 مارچ کو سینما گھروں میں ریلیز ہو رہی ہے، جب کہ اس کے پیڈ پریویو شوز 18 مارچ سے شروع ہو چکے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو