کے پی میں عید کے موقع پر ممکنہ ایمرجنسی کے پیش نظر ہسپتالوں کو الرٹ رہنے کی ہدایت

ہدایات پر عملدرآمد نہ کرنے والوں کے خلاف قواعد کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی

ویب ڈیسک March 19, 2026
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی ہدایات پر محکمہ صحت نے عیدالفطر کے موقع پر ممکنہ ایمرجنسی کے پیش نظر تمام ہسپتالوں کو الرٹ کردیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ تمام سرکاری و نجی ہسپتالوں میں 24/7 ایمرجنسی سروسز کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے۔  ڈاکٹروں، نرسوں اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی حاضری یقینی بنانے کے لیے ڈیوٹی روسٹرز سختی سے نافذ کیے جائیں۔ 

مزید برآں بغیر پیشگی اجازت کوئی بھی افسر اپنی ڈیوٹی اسٹیشن نہ چھوڑے۔ ایمبولینس اور ریفرل سروسز مکمل طور پر فعال اور تیار حالت میں رکھی جائیں۔

نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ ادویات، آکسیجن، خون اور دیگر ضروری طبی سہولیات کی وافر مقدار میں دستیابی یقینی بنائی جائے۔ حادثات اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے خصوصی انتظامات اور کنٹیجنسی پلان تیار رکھا جائے۔ 

علاوہ ازیں تمام ہسپتالوں میں صفائی، حفظانِ صحت اور انفیکشن کنٹرول کے اصولوں پر سختی سے عمل کیا جائے۔ گلیات، سوات، مالاکنڈ، ایبٹ آباد اور دیگر سیاحتی و ٹرانزٹ علاقوں میں ایمرجنسی سروسز کو مزید مؤثر بنایا جائے۔

ڈی جی ہیلتھ سروسز میں ایمرجنسی کنٹرول روم قائم کر کے 24 گھنٹے مانیٹرنگ اور رابطہ کاری یقینی بنائی جائے۔ آئی ایم یوکے ذریعے ہیلتھ سہولیات کی مسلسل نگرانی، اسٹاف حاضری اور سروس ڈیلیوری پر نظر رکھی جائے اور  ڈیجیٹل مانیٹرنگ اور رئیل ٹائم رپورٹنگ کے ذریعے فوری اصلاحی اقدامات کیے جائیں۔

مزید برآں متعلقہ افسران کی جانب سے فیلڈ وزٹس اور جہاں ممکن ہو ورچوئل میٹنگز کے ذریعے نگرانی جاری رکھی جائے۔ عوامی سہولت کے لیے ہیلپ لائنز فعال اور نمایاں طور پر مشتہر کی جائیں۔

نوٹیفکیشن میں مزید کہا گیا کہ تمام ادارے روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ محکمہ صحت کے کنٹرول روم کو ارسال کریں۔ ہدایات پر عملدرآمد نہ کرنے والوں کے خلاف قواعد کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
