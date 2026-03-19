وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کراچی کے لئے پانی فراہمی کے منصوبوں کی پیش رفت پر اجلاس ہوا جس میں انہوں نے کراچی کے اہم اور بڑے آبی انفراسٹرکچر منصوبوں پر کام تیز کرنے کی ہدایت دے دی۔
تفصیلات کے مطابق انہوں نے کہا کہ فور واٹر سپلائی پروجیکٹ اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج سروسز امپروومنٹ پروجیکٹ کی بروقت تکمیل ضروری ہے، کراچی کے پانی کے نظام کی بہتری صوبائی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ کراچی کی بڑھتی ہوئی آبادی کو ایک جدید اور مؤثر واٹر سپلائی سسٹم درکار ہے، مجھے یقین ہے کہ تمام جاری منصوبے بروقت اور اعلیٰ معیار کے مطابق ہونگے۔
کے فور پائپ لائن خاص طور پر بی آر ٹی ریڈ لائن کے ساتھ 2.7 کلومیٹر مشترکہ کوریڈور پر کام تیزی سے جاری ہے۔ روزانہ دو بڑی پائپ لائنز نصب کرنے کا ہدف ہے تاکہ منصوبہ آخری مراحل میں بروقت مکمل ہوسکے۔
وزیراعلیٰ سندھ نے گنجان آباد علاقوں میں کام کی رفتار برقرار رکھنے کی ہدایت کی اور کہا کہ جدید کھدائی کی تکنیک استعمال کی جائیں، عوامی انفراسٹرکچر کو نقصان نہ پہنچے اور شہری خدمات متاثر نہ ہوں۔