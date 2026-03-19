وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر کراچی میں بارش کے بعد انتظامیہ متحرک

وزیراعلیٰ سندھ کو پیش کی گئی رپورٹ کے مطابق ضلعی انتظامیہ اور بلدیاتی ٹیموں نے امدادی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا

ویب ڈیسک March 19, 2026
مراد علی شاہ کی ہدایت پر کراچی میں بارش کے بعد انتظامیہ فوری طور پر متحرک ہوگئی اور ریسکیو آپریشن مکمل کرلیا گیا۔

کمشنر کراچی کی جانب سے وزیراعلیٰ سندھ کو پیش کی گئی رپورٹ کے مطابق ضلعی انتظامیہ اور بلدیاتی ٹیموں نے امدادی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا۔

شہر میں گرنے والے درختوں، سائن بورڈز اور عمارتوں سے متاثرہ افراد کو ریسکیو کرلیا گیا جبکہ شاہراہوں سے رکاوٹیں ہٹا کر ٹریفک کے لیے راستے کھول دیے گئے۔

رپورٹ کے مطابق بارش 18 مارچ کی شام 7 بجے سے رات 12 بجے تک جاری رہی اور مختلف علاقوں میں 2 سے 25 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ مختلف حادثات میں 19 افراد جاں بحق جبکہ 16 زخمی ہوئے۔

سب سے زیادہ نقصان کیماڑی کے علاقے بلدیہ میں ہوا جہاں 13 افراد جان سے گئے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں درخت، سائن بورڈز اور بجلی کے کھمبے گرنے کے متعدد واقعات پیش آئے۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ سڑکوں سے درخت فوری طور پر ہٹا دیے گئے اور ٹریفک معمول کے مطابق بحال ہے جبکہ کسی علاقے میں پانی جمع ہونے یا ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ امدادی ادارے متاثرہ علاقوں میں مسلسل کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔
انٹرٹینمنٹ

بھارتی ہدایتکار نے فلم ’دھرندھر 3‘ کی تصدیق کردی؟

بھارتی ہدایتکار نے فلم 'دھرندھر 3' کی تصدیق کردی؟

Mar 19, 2026 12:26 PM |
نورا فتیحی نے اپنے متنازع گانے سے متعلق جاری تنازع پر خاموشی توڑدی

نورا فتیحی نے اپنے متنازع گانے سے متعلق جاری تنازع پر خاموشی توڑدی

 Mar 19, 2026 10:40 AM |
وفات کے تین سال بعد سدھو موسے والا کا ’اے آئی ٹور‘

وفات کے تین سال بعد سدھو موسے والا کا 'اے آئی ٹور'

 Mar 18, 2026 09:01 PM |

متعلقہ

Express News

ایران جنگ سے کراچی کی فضا میں زہریلے مواد کی افواہیں بے بنیاد ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات

Express News

شوال کا چاند دیکھنے کیلیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا

Express News

کراچی میں طوفانی بارش، 12 افراد جاں بحق، متعدد زخمی

Express News

کراچی میں طوفانی بارش، 12 افراد جاں بحق، متعدد زخمی

Express News

کراچی میں طوفانی بارش، 12 افراد جاں بحق، متعدد زخمی

Express News

کراچی میں طوفانی بارش، 12 افراد جاں بحق، متعدد زخمی

