رواں مالی سال کے پہلے 8 ماہ میں بھی تنخواہ دار طبقہ انکم ٹیکس ادائیگی کے ساتھ سر فہرست

ایف بی آر حکام کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے آٹھ ماہ میں تنخواہ دار ملازمین انکم ٹیکس ادائیگی میں سرفہرست رہے ہیں۔

ویب ڈیسک March 19, 2026
رواں مالی سال 2025-26کے پہلے آٹھ ماہ۰جولائی تا فروری) میں بھی تنخواہ دار طبقہ 365 ارب روپے کے انکم ٹیکس ادائیگی کے ساتھ سر فہرست رہا ہے۔

ایف بی آر حکام کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے آٹھ ماہ میں تنخواہ دار ملازمین انکم ٹیکس ادائیگی میں سرفہرست رہے ہیں۔

جولائی سے فروری کے دوران تنخواہ دار افراد نے 365 ارب روپے انکم ٹیکس ادا کیا ہے جو گزشتہ سال اسی مدت کے 332 ارب روپے کے مقابلے میں 33 ارب روپے زیادہ ہے۔

اعداد و شمار کے مطابق تنخواہ دار طبقے نے ریٹیلرز، ہول سیلرز، برآمد کنندگان سمیت دیگر کاروباری طبقات کے مقابلے میں زیادہ ٹیکس ادا کیا۔

ایف بی آر کا کہنا ہے کہ گزشتہ پانچ سال کے دوران تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ مسلسل بڑھا ہے جس سے اس طبقے کی شراکت میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔
