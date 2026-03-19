راولپنڈی؛ شادی شدہ خاتون سے زیادتی کرنے والے 4 افراد گرفتار

متاثرہ خاتون کا میڈیکل پراسس کروایا گیا ہے، پولیس

صالح مغل March 19, 2026
راولپنڈی:

تھانہ دھمیال پولیس نے فوری کارروائی ہوئے شادی شدہ خاتون سے زیادتی کرنے والے 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔

مقدمے کے متن کے مطابق زیر حراست افراد نے میرے کزن کی بیوی سے راضی نامہ کے بہانے اپنے گھر لے جا کر مجھ سے زیادتی کی، زیر حراست افراد میرے شور واویلا کرنے پر فرار ہوگئے تھے۔

دھمیال پولیس نے خاتون کی درخواست پر فوری مقدمہ درج کرکے ملوث چاروں افراد کو گرفتار کر لیا، متاثرہ خاتون کا میڈیکل پراسس کروایا گیا ہے۔

ایس پی صدر انعم شیر کا کہنا تھا کہ زیر حراست افراد کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان عدالت کیا جائے گا۔ خواتین اور بچوں سے تشدد زیادتی یا ہراسمنٹ ناقابل برداشت ہیں۔
