عید کے موقع پر سندھ کے تمام ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹیز کے افسران کی چھٹیاں منسوخ

سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی ہدایت پر محکمہ ٹرانسپورٹ حکومت سندھ نے عیدالفطر کے موقع پر کراچی ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی سمیت سندھ کے تمام ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹیز کے افسران کی چھٹیاں منسوخ کر دیں۔
نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ عید پر محکمہ ٹرانسپورٹ کے تمام افسران مسافر عوام کی سہولت کے لیے ڈیوٹی پر موجود ہوں گے۔ اوورچارجنگ کی شکایات کے ازالے کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ نے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔
سندھ بھر میں 3000 سے زائد گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی۔ چیکنگ کے دوران زائد کرایہ وصولی پر مسافروں کو ایک کروڑ 40 لاکھ روپے سے زائد رقم واپس دلائی گئی۔ خلاف ورزی کرنے والے ٹرانسپورٹرز پر 45 لاکھ روپے سے زائد جرمانے عائد کیے گئے۔
محکمہ ٹرانسپورٹ نے کہا کہ اوورچارجنگ پر زیرو ٹالرنس ہے، موقع پر ہی کارروائیاں کی گئیں۔
صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ کی ہدایت پر عید کے موقع پر مسافروں کو ریلیف فراہم کرنے کے لئے اقدامات کئے گئے ہیں۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے کہا کہ محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے عید کے موقع پر صوبہ بھر میں زائد کرایہ لینے والوں کے خلاف بھرپور آپریشن جاری ہے۔
محکمہ ٹرانسپورٹ نے کہا کہ مسافروں سے زائد کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جا رہا ہے۔