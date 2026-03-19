عید کے موقع پر سندھ کے تمام ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹیز کے افسران کی چھٹیاں منسوخ

عید کے موقع پر مسافروں کو ریلیف فراہم کرنے کے لئے اقدامات کئے گئے ہیں

ویب ڈیسک March 19, 2026
facebook whatsup

سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی ہدایت پر محکمہ ٹرانسپورٹ حکومت سندھ نے عیدالفطر کے موقع پر  کراچی ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی سمیت سندھ کے تمام ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹیز کے  افسران کی چھٹیاں منسوخ کر دیں۔

نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ عید پر محکمہ ٹرانسپورٹ کے تمام افسران مسافر عوام کی سہولت کے لیے ڈیوٹی پر موجود ہوں گے۔ اوورچارجنگ کی شکایات کے ازالے کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ نے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔

سندھ بھر میں 3000 سے زائد گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی۔ چیکنگ  کے دوران زائد کرایہ وصولی پر مسافروں کو ایک کروڑ 40 لاکھ روپے سے زائد رقم  واپس دلائی گئی۔ خلاف ورزی کرنے والے ٹرانسپورٹرز پر 45 لاکھ روپے سے زائد جرمانے عائد کیے گئے۔

محکمہ ٹرانسپورٹ نے کہا کہ اوورچارجنگ پر زیرو ٹالرنس ہے، موقع پر ہی کارروائیاں کی گئیں۔

صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ کی ہدایت پر عید کے موقع پر مسافروں کو ریلیف فراہم کرنے کے لئے اقدامات کئے گئے ہیں۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے کہا کہ محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے عید کے موقع پر صوبہ بھر میں زائد کرایہ لینے والوں کے خلاف بھرپور آپریشن جاری ہے۔

محکمہ ٹرانسپورٹ نے کہا کہ مسافروں سے زائد کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جا رہا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی ہدایتکار نے فلم ’دھرندھر 3‘ کی تصدیق کردی؟

بھارتی ہدایتکار نے فلم ’دھرندھر 3‘ کی تصدیق کردی؟

Mar 19, 2026 12:26 PM |
نورا فتیحی نے اپنے متنازع گانے سے متعلق جاری تنازع پر خاموشی توڑدی

نورا فتیحی نے اپنے متنازع گانے سے متعلق جاری تنازع پر خاموشی توڑدی

 Mar 19, 2026 10:40 AM |
وفات کے تین سال بعد سدھو موسے والا کا ’اے آئی ٹور‘

وفات کے تین سال بعد سدھو موسے والا کا ’اے آئی ٹور‘

 Mar 18, 2026 09:01 PM |

متعلقہ

Express News

ایران جنگ سے کراچی کی فضا میں زہریلے مواد کی افواہیں بے بنیاد ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات

Express News

شوال کا چاند دیکھنے کیلیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا

Express News

کراچی میں طوفانی بارش، 12 افراد جاں بحق، متعدد زخمی

Express News

کراچی میں طوفانی بارش، 12 افراد جاں بحق، متعدد زخمی

Express News

کراچی میں طوفانی بارش، 12 افراد جاں بحق، متعدد زخمی

Express News

کراچی میں طوفانی بارش، 12 افراد جاں بحق، متعدد زخمی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو