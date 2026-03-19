کراچی میں پہلی بارش ہی قیامت بن گئی، شوبز شخصیات کا شدید ردعمل

اداکارہ ماہرہ خان اور اداکار فہد مصطفیٰ سمیت کئی فنکار کام سے واپسی کے دوران سڑکوں پر پھنس گئے

ویب ڈیسک March 19, 2026
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں مون سون کی پہلی ہی بارش نے تباہی کے مناظر دکھا دیے، جس کے بعد نہ صرف شہری بلکہ شوبز شخصیات بھی شدید متاثر ہوئیں اور سوشل میڈیا پر اپنے تاثرات کا اظہار کرنے لگیں۔

رپورٹس کے مطابق ملک کے مختلف حصوں، خصوصاً اسلام آباد اور پنجاب کے کئی علاقوں میں گزشتہ چند دنوں سے بارش کا سلسلہ جاری تھا، تاہم کراچی میں گزشتہ رات ہونے والی گرج چمک کے ساتھ پہلی بارش نے سنگین صورتحال پیدا کر دی۔ اس ایک ہی بارش کے دوران مختلف حادثات میں 15 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ متعدد زخمی بھی ہوئے۔

شہر میں کمزور انفرااسٹرکچر ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا۔ چاند رات کے موقع پر لگایا گیا بڑا ایونٹ ’’کراچی کامنز‘‘ تیز آندھی اور بارش کے باعث مکمل طور پر تباہ ہو گیا، جہاں کئی اسٹالز اور سجاوٹ کا سامان اڑ کر بکھر گیا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اسی طرح حیدری مارکیٹ سے بھی تباہی کی ویڈیوز سامنے آئیں، جہاں پانی جمع ہونے اور تیز ہواؤں نے معمولات زندگی درہم برہم کر دیے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اس ہنگامی صورتحال نے شوبز انڈسٹری کو بھی متاثر کیا۔ معروف اداکارہ ماہرہ خان اور اداکار فہد مصطفیٰ سمیت کئی فنکار کام سے واپسی کے دوران سڑکوں پر پھنس گئے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی مشکلات اور شہر کی خراب حالت پر تشویش کا اظہار کیا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فنکاروں اور شہریوں کی جانب سے ایک بار پھر حکام سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کراچی کے انفرااسٹرکچر کو بہتر بنایا جائے تاکہ ہر بارش کے بعد پیدا ہونے والی ایسی خطرناک صورتحال سے بچا جا سکے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی ہدایتکار نے فلم ’دھرندھر 3‘ کی تصدیق کردی؟

بھارتی ہدایتکار نے فلم ’دھرندھر 3‘ کی تصدیق کردی؟

Mar 19, 2026 12:26 PM |
نورا فتیحی نے اپنے متنازع گانے سے متعلق جاری تنازع پر خاموشی توڑدی

نورا فتیحی نے اپنے متنازع گانے سے متعلق جاری تنازع پر خاموشی توڑدی

 Mar 19, 2026 10:40 AM |
وفات کے تین سال بعد سدھو موسے والا کا ’اے آئی ٹور‘

وفات کے تین سال بعد سدھو موسے والا کا ’اے آئی ٹور‘

 Mar 18, 2026 09:01 PM |

متعلقہ

Express News

وفات کے تین سال بعد سدھو موسے والا کا ’اے آئی ٹور‘

Express News

’’دعا کریں میری بھی شادی ہوجائے‘‘، ہانیہ عامر کی ویڈیو کال وائرل

Express News

عیدالفطر پر پاکستان میں کون سی فلمیں ریلیز ہوں گی؟

Express News

سلیم خان کی صحت سے متعلق اہم خبر، سلمان خان بھی اسپتال میں موجود

Express News

رجب بٹ اور ندیم نانی والا کا نام بدستور سفری پابندی کی فہرست میں شامل

Express News

نامور بھارتی کامیڈین کی اسپتال سے ویڈیو وائرل، مداحوں کو تشویش

