خلیجی ممالک کو مزید 40 پروازیں اڑان بھر نہ سکیں

کراچی سے دوحہ، بحرین، ابوظہبی، دبئی کی 13 پروازیں منسوخ ہوئیں، ذرائع

ویب ڈیسک March 19, 2026
خلیجی ممالک کو مزید 40 پروازیں اڑان نہ بھرسکیں اور 20 روز کے دوران منسوخ پروازوں کی مجموعی تعداد ایک ہزار 810 ہوگئی۔

ذرائع کے مطابق جمعرات کو کراچی سمیت ملک بھر سے مشرق وسطی کی 40 پروازیں منسوخ ہوئیں، کراچی سے دوحہ، بحرین، ابوظہبی، دبئی کی 13 پروازیں منسوخ ہوئیں۔

اسی طرح لاہور، اسلام آباد اور پشاور سے فجیرہ کی 8 پروازیں العین منتقل کی گئیں، لاہور سے 8، اسلام آباد سے 7، پشاور سے 10 اور ملتان سے مشرق وسطیٰ کی دو پروازیں منسوخ ہوئیں۔

مزید بتایا گیا کہ خطے میں جنگی صورت حال کے باعث گزشتہ 20 روز کے دوران پاکستان بھر سے مجموعی طور پر ایک ہزار 810 پروازیں منسوخ ہوئیں۔
