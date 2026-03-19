کراچی؛ لوٹ مار کی وارداتوں سے عاجز عوام نے سڑک پر ہی اپنی عدالت لگالی

پولیس نے زخمی ڈاکوؤں کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فونز، پرس اور موٹر سائیکل برآمد کرلی ہے

منور خان March 19, 2026
کراچی:

ضلع وسطی میں لوٹ مار کی وارداتوں سے عاجز عوام نے سڑک پر ہی اپنی عدالت لگالی اور لیاقت آباد کے علاقے 6 نمبر میں لوٹ مار کرنے والے 2 ڈاکوؤں کو عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنا کر شدید زخمی کر دیا۔

پولیس نے واقعے کی اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ کر سخت جدوجہد کے بعد دونوں ڈاکوؤں کو عوام کے چنگل سے چھڑا کر تشویش ناک حالت میں طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا۔

لیاقت آباد پولیس کے مطابق تشدد کا نشانہ بنائے جانے والے ڈاکوؤں کی شناخت 35 سالہ نوشاد اور 30 سالہ عبدالقدیر کے نام سے کی گئی جبکہ ان کے قبضے سے پولیس نے اسلحہ، موبائل فونز، پرس اور موٹر سائیکل برآمد کرلی ہے۔

پولیس نے بتایا کہ پکڑے جانے والے ڈاکوؤں کا کرمنل ریکارڈ بھی چیک کیا جا رہا ہے جبکہ دونوں ڈاکوؤں کی حالت تشویش ناک بتائی جاتی ہے تاہم اس حوالے سے پولیس مزید معلومات حاصل کر رہی ہے۔
کراچی میں پہلی ہی بارش قیامت بن گئی، شوبز شخصیات کا شدید ردعمل

بھارتی ہدایتکار نے فلم ’دھرندھر 3‘ کی تصدیق کردی؟

نورا فتیحی نے اپنے متنازع گانے سے متعلق جاری تنازع پر خاموشی توڑدی

