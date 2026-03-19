بغیر پروٹوکول سہیل آفریدی کی پشاور صدر بازار آمد، عوام میں گھل مل گئے

شہریوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وزیراعلیٰ کے ساتھ تصاویر اور سیلفیز بنوائیں

ویب ڈیسک March 19, 2026
پشاور:

وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی نے بغیر سیکیورٹی اور سرکاری پروٹوکول کے رات گئے اچانک پشاور کے مصروف علاقے صدر بازار پشاور کا دورہ کیا جہاں وہ عام شہریوں میں گھل مل گئے۔

وزیراعلیٰ نے بازار کے مختلف حصوں کا پیدل جائزہ لیا، دکانداروں اور خریداروں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل بھی سنے۔

اس غیر رسمی دورے کے دوران شہریوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وزیراعلیٰ کے ساتھ تصاویر اور سیلفیز بنوائیں۔

ذرائع کے مطابق وزیراعلیٰ کا یہ دورہ بغیر کسی پیشگی اعلان کے کیا گیا، جس کا مقصد عوامی مسائل کا براہ راست مشاہدہ کرنا تھا۔
