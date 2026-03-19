اسلام آباد ٹریفک پولیس کی وردی تبدیل، جدید الیکٹرک گاڑیاں بھی شامل کرنے کا فیصلہ

اسلام آباد:
وفاقی دارالحکومت میں ٹریفک نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے اسلام آباد ٹریفک پولیس کی وردی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ذرائع کے مطابق نئی یونیفارم کو کالے اور گرے رنگوں میں متعارف کرایا جائے گا۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ اس تبدیلی کا عمل دو مراحل میں مکمل کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں ٹریفک پولیس کے دفاتر میں تعینات عملے کی وردی تبدیل کی جائے گی، جبکہ دوسرے مرحلے میں فیلڈ اسٹاف کو نئی یونیفارم فراہم کی جائے گی۔
مزید برآں ٹریفک پولیس کو جدید سہولیات سے آراستہ کرنے کے لیے نئی الیکٹرک ایس یو وی گاڑیاں بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق درجن بھر الیکٹرک ایس یو ویز جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہیں، جو ٹریفک مینجمنٹ کو مزید مؤثر بنانے میں مدد دیں گی۔
اطلاعات کے مطابق چینی کمپنی کی تیار کردہ یہ الیکٹرک گاڑیاں عید کے موقع پر اسلام آباد کی مختلف شاہراہوں پر تعینات کی جائیں گی تاکہ شہریوں کو بہتر سفری سہولیات فراہم کی جا سکیں اور ٹریفک کی روانی کو یقینی بنایا جا سکے۔