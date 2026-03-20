یوم پاکستان کی مناسبت سے پاکستانی خواتین و نوجوانوں کا قوم کے نام خصوصی پیغام 

یوم پاکستان کے موقع پر ملک بھر کی خواتین اور نوجوانوں نے قوم کے نام عزم و ہمت سے بھرپور پیغام دیا ہے۔
اس موقع پر پاکستانی خواتین کا کہنا تھا کہ پاکستانی مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہر میدان میں خواب دیکھنے اور انہیں پورا کرنے کا جذبہ رکھتی ہیں، پاکستان کی باہمت خواتین نے اہم ترین کردار سے ملک کی ترقی میں اپنی اہمیت کو واضح کیا۔
خواتین کے مطابق 23 مارچ یاد دلاتا ہے کہ ملک کے قیام میں قوم کا عزم، ہمت اور قربانیاں شامل ہیں، پاکستان کی خواتین نے ملکی ترقی کو عزم و محنت کا پیش خیمہ قرار دیا۔ خواتین نے یوم پاکستان کی مناسبت سے محنت اور حوصلے سے ملک کا مستقبل مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔
دوسری جانب 23 مارچ کی مناسبت سے پاکستان کے مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں نے بھی وطن سے محبت کا بھرپور اظہار کیا۔
اس موقع پر نوجوانوں نے اپنے خصوصی پیغامات میں کہا کہ ہم اس دھرتی سے ہیں جہاں کھیت سنہری ہوتے ہیں اور وطن سے محبت خوشبو بن کر فصلوں میں مہکتی ہے۔ ہم اس سرزمین سے ہیں جہاں دریا تاریخ سناتے ہیں اور ثقافت وقت کے ساتھ بہتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہم اس وسعت سے ہیں جہاں ہمارے حوصلے، ارادے اور وعدے چٹان کی طرح مضبوط ہوتے ہیں۔ ہم ان پہاڑوں سے ہیں جہاں غیرت، مہمان نوازی اور عزم ایک ساتھ ہماری روایت بن کر کھڑے ہیں۔
ایک نوجوان نے کہا کہ ہم ان بلندیوں سے ہیں جہاں برف پر بھی امید اگتی ہے اور راستے ہمت بن جاتے ہیں۔ 23 مارچ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری بولیاں مختلف ہیں مگر پیغام ایک ہے۔ ہماری ثقافت جدا صحیح لیکن ہماری پہچان ، ہمارا یقین ،ہمارا پاکستان ایک ہے۔