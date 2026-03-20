کویت میں آئل ریفائنری پر حملہ، آگ بھڑک اٹھی

ویب ڈیسک March 20, 2026
کویت کی آئل ریفائنری پر ڈرون حملے کی اطلاعات ہیں۔ کویت کی اہم آئل ریفائنری مینا الاحمدی پر متعدد ڈرون حملے کیے گئے ہیں۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ان حملوں کے نتیجے میں ریفائنری کے کچھ حصوں میں آگ لگ گئی ہے۔

فی الحال فوری طور پر کوئی جانی نقصان رپورٹ نہیں ہوا ہے۔ حفاظتی طور پر کچھ یونٹس بند کر دیے گئے ہیں۔

بعض رپورٹس کے مطابق کویت نے کچھ ریفائنریز کے آپریشن عارضی طور پر روک دیے ہیں جبکہ یہ حملے خطے میں جاری بڑی کشیدگی (ایران، اسرائیل اور دیگر ممالک کے درمیان) کا حصہ ہیں۔

حملے میں خاص طور پر توانائی کے مراکز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جس سے عالمی تیل کی سپلائی مزید متاثر ہو سکتی ہے۔
یومِ پاکستان کی مناسبت سے خصوصی نغمہ، ٹیزر جاری

