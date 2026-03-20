امریکا کی ایران میں زمینی فوج بھیجنے کی تیاری

فوج بھیجے جانے کا مقصد خاص طور پر آبنائے ہرمز کھلوانا بھی ہوسکتا ہے

ویب ڈیسک March 20, 2026
facebook whatsup

امریکا ایران میں ہزاروں کی تعداد میں زمینی افواج بھیجنے کی تیاری کررہا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق کچھ امریکی حکام نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ تقریباً 4,000 میرینز پر مشتمل ایک گروپ پہلے ہی مشرقِ وسطیٰ کی طرف روانہ کیا جا رہا ہے۔

مزید بحری جہاز اور فوجی ملا کر یہ تعداد 8,000 تک بھی جا سکتی ہے۔ عہدیداروں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس کا مقصد خلیج میں سیکیورٹی سے متعلق ہے۔

فوج بھیجے جانے کا مقصد خاص طور پر آبنائے ہرمز کھلوانا بھی ہوسکتا ہے کیونکہ اس سے قبل امریکی صدر ٹرمپ بول چکے ہیں کہ امریکا خود آبنائے ہرمز کھولنے کے اقدامات کرسکتا ہے۔

فوج بھیجے جانے کا مقصد اس کے علاوہ امریکی مفادات اور اڈوں کا تحفظ اور ممکنہ اگلے اقدامات کے لیے تیاری ہے۔ کچھ امریکی حکام نے ایران کے ساحل یا اہم مقامات پر فوج اتارنے کے آپشن پر غور کیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو