راولپنڈی: اسکول طالبہ سے رکشہ ڈرائیور کی غیر اخلاقی حرکات، مقدمہ درج

راولپنڈی:
تھانہ گوجرخان کے علاقے میں 13 سالہ طالبہ سے رکشہ ڈرائیور کی غیر اخلاقی حرکات کا واقعہ پیش آیا، پولیس نے طالبہ کے والد کی درخواست پر مقدمہ درج کرلیا۔
والد کے مطابق انکی بیٹی آٹھویں جماعت میں زیر تعلیم ہے جسے اسکول سے پک اینڈ ڈراپ کے لیے رکشہ لگوا رکھا ہے۔
والد کے مطابق رکشہ ڈرائیور ماجد بچی کو اسکول سے گھر چھوڑنے آرہا تھا تو راستے میں غیر اخلاقی حرکات کی کوشش کی اور بچی کے کپڑے پھاڑ دیے۔
والد کے مطابق ملزم پہلے بھی بچی پر بری نظر رکھتا تھا، پولیس نے والد کی درخواست پر مقدمہ درج کرلیا، ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جارہے ہیں۔