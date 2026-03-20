’دھرندھر 2‘ نے باکس آفس پر تہلکہ مچادیا، پہلے ہی دن تمام ریکارڈ توڑ دیے

رنویر سنگھ کی فلم کی پہلے دن کی کمائی کو ہندی سنیما کی تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ قرار دیا جا رہا ہے

ویب ڈیسک March 20, 2026
بالی ووڈ کی پروپیگنڈا فلم ’دھرندھر 2‘ نے پہلے ہی دن باکس آفس پر تہلکہ مچادیا، فلم نے 100 کروڑ سے زائد کا بزنس کرکے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ 

ادتیہ دھر کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم ’دھرندھر: دی ریونچ‘ نے پہلے ہی دن بھارت میں 100 کروڑ سے زائد کا بزنس کیا، حالانکہ یہ کوئی عام تعطیل نہیں بلکہ ایک ورکنگ ڈے پر ریلیز کی گئی۔ 

پہلے دن کے اعداد و شمار 102.55  کروڑ روپے کے ساتھ اگر ایک دن پہلے کے پیڈ پریویوز (تقریباً 43 کروڑ روپے) کو شامل کیا جائے تو مجموعی اوپننگ تقریباً 146 کروڑ روپے سے تجاوز کرگئی ہے۔

یہ ہندی سنیما کی تاریخ کی سب سے بڑی اوپننگ بن چکی ہے، جس نے بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کی فلم ’جوان‘ کے 64.50 کروڑ کے ریکارڈ کو بھی توڑ دیا ہے۔ 

بنگلور میں فلم کی کارکردگی غیر معمولی رہی، جہاں اس نے پہلے ہی دن تقریباً 15 کروڑ روپے کا بزنس کیا جب کہ فلم تقریباً 4 گھنٹے طویل ہونے کے باوجود ملک بھر میں 21 ہزار سے زائد شوز کے ساتھ چل رہی ہے۔

کئی سینما گھروں میں اسے خصوصی طور پر دکھایا جا رہا ہے جب کہ ٹکٹوں کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود شائقین کی دلچسپی کم نہیں ہوئی۔

رنویر سنگھ نے اس فلم کے ذریعے ہندی سنیما کی تاریخ کی سب سے بڑی اوپننگ حاصل کر لی ہے اور ان کی باکس آفس پوزیشن مزید مضبوط ہو گئی ہے۔

ہفتہ (عید) کے دن بڑی چھٹی کے باعث فلم کے مزید ریکارڈ بنانے کی توقع ہے۔ اندازوں کے مطابق فلم اپنے ایکسٹینڈڈ ویک اینڈ میں کم از کم 325 کروڑ روپے جب کہ زیادہ سے زیادہ 350 سے 375 کروڑ روپے تک کمائی کر سکتی ہے۔

 
نورا فتیحی کے فحش گانے کیخلاف فتویٰ جاری

نورا فتیحی کے فحش گانے کیخلاف فتویٰ جاری

Mar 20, 2026 12:12 PM |
’دھرندھر 2‘ نے باکس آفس پر تہلکہ مچادیا، پہلے ہی دن تمام ریکارڈ توڑ دیے

’دھرندھر 2‘ نے باکس آفس پر تہلکہ مچادیا، پہلے ہی دن تمام ریکارڈ توڑ دیے

 Mar 20, 2026 11:44 AM |
یومِ پاکستان کی مناسبت سے خصوصی نغمہ، ٹیزر جاری

یومِ پاکستان کی مناسبت سے خصوصی نغمہ، ٹیزر جاری

Mar 20, 2026 09:51 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں پہلی ہی بارش قیامت بن گئی، شوبز شخصیات کا شدید ردعمل

Express News

بھارتی ہدایتکار نے فلم ’دھرندھر 3‘ کی تصدیق کردی؟

Express News

نورا فتیحی نے اپنے متنازع گانے سے متعلق جاری تنازع پر خاموشی توڑدی

Express News

وفات کے تین سال بعد سدھو موسے والا کا ’اے آئی ٹور‘

Express News

’’دعا کریں میری بھی شادی ہوجائے‘‘، ہانیہ عامر کی ویڈیو کال وائرل

Express News

عیدالفطر پر پاکستان میں کون سی فلمیں ریلیز ہوں گی؟

