ایران جنگ کا اثر، یورپ میں گیس کی قیمتیں دگنی، تیل 119 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گیا

یورپ اور برطانیہ میں گیس کی قیمتوں میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے

ویب ڈیسک March 20, 2026
مشرقِ وسطیٰ میں آئل اور گیس تنصیبات پر حملوں کے بعد عالمی مارکیٹ میں توانائی کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔

رپورٹس کے مطابق برینڈ کروڈ آئل کی قیمت بڑھ کر 119 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی، تاہم بعد میں یہ کم ہو کر تقریباً 106 ڈالر فی بیرل پر آ گئی۔ اسی طرح ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ کی قیمت 93 ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔

مغربی میڈیا کے مطابق یورپ اور برطانیہ میں گیس کی قیمتوں میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے، جہاں برطانیہ میں گیس کی قیمتیں 35 فیصد تک بڑھ گئی ہیں، جبکہ ایران جنگ کے آغاز کے بعد یورپ میں گیس کی قیمت تقریباً دوگنی ہو چکی ہے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ توانائی تنصیبات پر حملوں کے باعث عالمی سپلائی متاثر ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔

دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران نے اپنی غیر فوجی تنصیبات پر اسرائیلی حملوں کے جواب میں محدود ردعمل دیا ہے اور کشیدگی کم کرنے کے مطالبات پر تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔

انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ایران کے بنیادی ڈھانچے پر دوبارہ حملہ کیا گیا تو مزید سخت ردعمل دیا جائے گا، اور کسی بھی جنگی خاتمے کی صورت میں شہری علاقوں میں ہونے والے نقصانات کا ازالہ ضروری ہوگا۔
