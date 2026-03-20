مشرقِ وسطیٰ میں آئل اور گیس تنصیبات پر حملوں کے بعد عالمی مارکیٹ میں توانائی کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔
رپورٹس کے مطابق برینڈ کروڈ آئل کی قیمت بڑھ کر 119 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی، تاہم بعد میں یہ کم ہو کر تقریباً 106 ڈالر فی بیرل پر آ گئی۔ اسی طرح ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ کی قیمت 93 ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔
مغربی میڈیا کے مطابق یورپ اور برطانیہ میں گیس کی قیمتوں میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے، جہاں برطانیہ میں گیس کی قیمتیں 35 فیصد تک بڑھ گئی ہیں، جبکہ ایران جنگ کے آغاز کے بعد یورپ میں گیس کی قیمت تقریباً دوگنی ہو چکی ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ توانائی تنصیبات پر حملوں کے باعث عالمی سپلائی متاثر ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔
دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران نے اپنی غیر فوجی تنصیبات پر اسرائیلی حملوں کے جواب میں محدود ردعمل دیا ہے اور کشیدگی کم کرنے کے مطالبات پر تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔
انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ایران کے بنیادی ڈھانچے پر دوبارہ حملہ کیا گیا تو مزید سخت ردعمل دیا جائے گا، اور کسی بھی جنگی خاتمے کی صورت میں شہری علاقوں میں ہونے والے نقصانات کا ازالہ ضروری ہوگا۔