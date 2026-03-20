ایرانی حملوں نے قطر کی ایل این جی پیداواری صلاحیت 5 سال کیلئے17 فیصد تک کم کردی

انہوں نے خبردار کیا کہ اس صورتحال کے باعث قطر کو سالانہ تقریباً 20 ارب ڈالر تک ریونیو نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے

ویب ڈیسک March 20, 2026
facebook whatsup

قطر انرجی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سعد الکعبی نے کہا ہے کہ ایران کے حالیہ حملوں کے باعث قطر کی مائع قدرتی گیس (ایل این جی) کی پیداواری صلاحیت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔

انہوں نے غیر ملکی میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ ان حملوں کے نتیجے میں ایل این جی کی تقریباً 17 فیصد پیداواری صلاحیت متاثر ہوئی ہے، جو کم از کم 3 سے 5 سال تک بحال نہیں ہو سکے گی۔

سی ای او کے مطابق متاثرہ تنصیبات کی مرمت پر تقریباً 26 ارب ڈالر لاگت آئے گی، جبکہ اس دوران قطر کو اٹلی، بیلجیئم، جنوبی کوریا اور چین کے ساتھ ایل این جی سپلائی کے کچھ معاہدے عارضی طور پر معطل کرنا پڑ سکتے ہیں۔

انہوں نے خبردار کیا کہ اس صورتحال کے باعث قطر کو سالانہ تقریباً 20 ارب ڈالر تک ریونیو نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے، جبکہ عالمی مارکیٹ میں گیس کی سپلائی بھی متاثر ہوگی۔

ماہرین کے مطابق چونکہ قطر دنیا کا سب سے بڑا ایل این جی برآمد کنندہ ہے، اس لیے اس کمی کے اثرات عالمی توانائی مارکیٹ پر بھی پڑیں گے۔

دوسری جانب مشرقِ وسطیٰ میں جاری کشیدگی اور توانائی تنصیبات پر حملوں کے بعد عالمی سطح پر تیل اور گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جبکہ یورپ اور برطانیہ میں گیس کی قیمتیں نمایاں حد تک بڑھ چکی ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نورا فتیحی کے فحش گانے کیخلاف فتویٰ جاری

Mar 20, 2026 12:12 PM |
’دھرندھر 2‘ نے باکس آفس پر تہلکہ مچادیا، پہلے ہی دن تمام ریکارڈ توڑ دیے

 Mar 20, 2026 11:44 AM |
یومِ پاکستان کی مناسبت سے خصوصی نغمہ، ٹیزر جاری

Mar 20, 2026 09:51 AM |

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو