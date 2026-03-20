سرگودھا: بیوی اور پانچ بچوں کا قاتل باپ مبینہ پولیس مقابلہ میں ہلاک

ملزم کو برآمدگی کیلئے لیجایا جارہا تھا، ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا، پولیس کا دعویٰ

ویب ڈیسک March 20, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
پنجاب کے ضلع سرگودھا میں بیوی اور پانچ بچوں کا قاتل باپ مبینہ پولیس مقابلہ میں مارا گیا۔

پولیس کے مطابق ملزم یاسین کو بھاگٹانوالہ پولیس برآمدگی کے لیے لیجا رہی تھی تو وہ فرار ہوگیا، رات گئے پولیس کے ناکہ پر نہ رکنے پر پولیس سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا، اس دوران یاسین اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔

پولیس کے مطابق ملزم یاسین ملاح نے چند روز قبل تھانہ بھاگٹانوالہ کی حدود چک 25 جنوبی میں  کلہاڑی کے وار کر کے اپنی بیوی اور پانچ بچوں کو قتل کیا تھا۔ جاں بحق ہونے والوں میں ملزم کی بیوی فرخندہ، 18 سالہ بیٹی نور فاطمہ، 14 سالہ بیٹا علی حسن، 11 سالہ طیب، دو سالہ حسنین اور ایک سالہ بیٹا شامل تھے۔

پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نے واردات کے بعد خود کو بھی زخمی کر لیا جسے تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ مقتولہ کے بھائی کی مدعیت میں درج مقدمے کے مطابق شوہر کی طرف سے بیوی اور 5 بچوں کا قتل ناجائز تعلقات کے شبہ کی بنا پر کیا گیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نورا فتیحی کے فحش گانے کیخلاف فتویٰ جاری

نورا فتیحی کے فحش گانے کیخلاف فتویٰ جاری

Mar 20, 2026 12:12 PM |
’دھرندھر 2‘ نے باکس آفس پر تہلکہ مچادیا، پہلے ہی دن تمام ریکارڈ توڑ دیے

’دھرندھر 2‘ نے باکس آفس پر تہلکہ مچادیا، پہلے ہی دن تمام ریکارڈ توڑ دیے

 Mar 20, 2026 11:44 AM |
یومِ پاکستان کی مناسبت سے خصوصی نغمہ، ٹیزر جاری

یومِ پاکستان کی مناسبت سے خصوصی نغمہ، ٹیزر جاری

Mar 20, 2026 09:51 AM |

متعلقہ

Express News

محبت والے انداز میں خرم بھٹی کے چہرے پر ہاتھ لگ گیا تھا، بشیر میمن صدر ن لیگ سندھ

Express News

کراچی میں بارش، بیشتر علاقوں میں بجلی منقطع

Express News

کراچی میں بارش، بیشتر علاقوں میں بجلی منقطع

Express News

خیبرپختونخوا کے مختلف علاقوں اور اضلاع میں جمعے کو عید منانے کا اعلان

Express News

ماہ شوال کا چاند، مفتی پوپلزئی کی کمیٹی نے عید سے متعلق اعلان کردیا

Express News

وزیراعلیٰ سندھ نے عید کے موقع پر قیدیوں کو 90 روز کی معافی دے دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو