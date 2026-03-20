سرگودھا: بیوی اور پانچ بچوں کا قاتل باپ مبینہ پولیس مقابلہ میں ہلاک

سرگودھا:
پنجاب کے ضلع سرگودھا میں بیوی اور پانچ بچوں کا قاتل باپ مبینہ پولیس مقابلہ میں مارا گیا۔
پولیس کے مطابق ملزم یاسین کو بھاگٹانوالہ پولیس برآمدگی کے لیے لیجا رہی تھی تو وہ فرار ہوگیا، رات گئے پولیس کے ناکہ پر نہ رکنے پر پولیس سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا، اس دوران یاسین اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔
پولیس کے مطابق ملزم یاسین ملاح نے چند روز قبل تھانہ بھاگٹانوالہ کی حدود چک 25 جنوبی میں کلہاڑی کے وار کر کے اپنی بیوی اور پانچ بچوں کو قتل کیا تھا۔ جاں بحق ہونے والوں میں ملزم کی بیوی فرخندہ، 18 سالہ بیٹی نور فاطمہ، 14 سالہ بیٹا علی حسن، 11 سالہ طیب، دو سالہ حسنین اور ایک سالہ بیٹا شامل تھے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نے واردات کے بعد خود کو بھی زخمی کر لیا جسے تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ مقتولہ کے بھائی کی مدعیت میں درج مقدمے کے مطابق شوہر کی طرف سے بیوی اور 5 بچوں کا قتل ناجائز تعلقات کے شبہ کی بنا پر کیا گیا۔