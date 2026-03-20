ٹی ٹی پی کے خوارج کا اصل چہرہ بے نقاب، بچوں کے ہاتھوں میں بندوق تھما دی

خیبر پختونخوا میں ایسے مناظر صوبائی حکمرانی اور مقامی سیاسی قیادت پر سنجیدہ سوال ہیں

ویب ڈیسک March 20, 2026
ٹی ٹی پی کے خوارج کا اصل چہرہ بے نقاب ہوگیا جنہوں نے بچوں کے ہاتھوں میں بندوق تھما دی۔

کمسن بچوں کو اسلحہ دینا بہادری نہیں بلکہ قوم کے مستقبل سے کھیلنے کی سفاک کوشش ہے، یہ معصوم ذہنوں کو شدت پسندی کی فیکٹری میں دھکیلنے کی سازش ہے۔

چند ویڈیوز سے خوارج کا کنٹرول ثابت نہیں ہوتا، یہ خوف اور پروپیگنڈے کے ذریعے جھوٹا تاثر گھڑنے کی کوشش ہے۔ جو گروہ بچوں کو گھٹیا نعرے لگوائے اور گن کلچر سکھائے، وہ عوام کا خیرخواہ نہیں، معاشرے کا دشمن ہے۔

درخت جلوانا، ہتھیار دلوانا اور بچوں کو استعمال کرنا، یہ طاقت نہیں، تباہی کا طریقہ کار ہے۔ آج اگر قوم خاموش رہی تو کل انہی بچوں کے ہاتھوں میں قلم نہیں، بارود ہوگا۔ خوارج کا بیانیہ اسلام نہیں، فساد، جبر اور انسانی وقار کی تذلیل ہے۔

Express News

آپریشن غضب للحق میں 707 خوارج ہلاک، افغان طالبان کو پہنچنے والے نقصانات کے شواہد اور تفصیل

Express News

طالبان رجیم اور خوارج کی اسلام کی گمراہ کن تشریح؛ پاکستان اور آزاد کشمیر کا شہریوں کا شدید ردعمل

خیبر پختونخوا میں ایسے مناظر صوبائی حکمرانی اور مقامی سیاسی قیادت پر سنجیدہ سوال ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف فورسز کی نہیں، ریاست، علما، والدین اور معاشرے سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔

یہ واقعہ صرف ایک سیکیورٹی مسئلہ نہیں، بلکہ بچوں کے استحصال، معاشرتی بگاڑ، مذہبی انحراف، اور ریاستی رٹ کو چیلنج کرنے کی ناکام اور گھناؤنی مثال ہے۔ بچوں کو ہتھیار تھمانا اور شدت پسند نعرے لگوانا اقوامِ متحدہ کے معیار کے مطابق بچوں کے استعمال اور بھرتی جیسے سنگین جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔

اسی طرح پاکستان ماضی میں تعلیمی اداروں پر حملوں کی بھاری قیمت چکا ہے، جبکہ افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم پر پابندیاں بھی ایک انتہا پسند ذہنیت کی واضح علامت ہیں۔ پاکستان کا رقبہ تقریباً 796,096 مربع کلو میٹر ہے، اس لیے کسی دور افتادہ مقام پر محدود وقت کی ویڈیو بنا کر ’’کنٹرول‘‘ کا جھوٹا تاثر پیدا کرنا مشکل نہیں، شرم کا مقام ہے۔
نورا فتیحی کے فحش گانے کیخلاف فتویٰ جاری

’دھرندھر 2‘ نے باکس آفس پر تہلکہ مچادیا، پہلے ہی دن تمام ریکارڈ توڑ دیے

یومِ پاکستان کی مناسبت سے خصوصی نغمہ، ٹیزر جاری

Express News

محبت والے انداز میں خرم بھٹی کے چہرے پر ہاتھ لگ گیا تھا، بشیر میمن صدر ن لیگ سندھ

Express News

کراچی میں بارش، بیشتر علاقوں میں بجلی منقطع

Express News

Express News

خیبرپختونخوا کے مختلف علاقوں اور اضلاع میں جمعے کو عید منانے کا اعلان

Express News

ماہ شوال کا چاند، مفتی پوپلزئی کی کمیٹی نے عید سے متعلق اعلان کردیا

Express News

وزیراعلیٰ سندھ نے عید کے موقع پر قیدیوں کو 90 روز کی معافی دے دی

