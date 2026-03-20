ظالم اور گھمنڈی نیتن یاہو کا حضرت عیسیٰ ؑ پر توہین آمیز تبصرہ، مذہبی جذبات بھڑکا دیئے

اسرائیل کے وزیراعظم نیتن یاہو کے ایک متنازع بیان کے بعد عالمی سطح پر شدید ردعمل سامنے آیا ہے۔
رپورٹس کے مطابق نیتن یاہو نے ایک بیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موازنہ منگول حکمران چنگیز سے کیا، جس پر مختلف مذاہب کے ماننے والوں نے سخت تنقید کی ہے۔
نیتن یاہو کے بیان کو سوشل میڈیا اور عالمی حلقوں میں متنازع قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس سے اربوں مسیحیوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔
دوسری جانب اسرائیلی وزیراعظم نے اپنے مؤقف میں طاقت اور دفاعی تیاری پر زور دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں اسرائیل کو مضبوط اور مسلح ہونا ضروری ہے۔
مختلف صارفین اور تجزیہ کاروں نے اس بیان کو غیر مناسب قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی رہنماؤں کو مذہبی شخصیات کے حوالے سے محتاط زبان استعمال کرنی چاہیے۔