سونے کی قیمت میں آج بھی ہزاروں روپے کی کمی ریکارڈ، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 81ڈالر کی کمی سے 4ہزار 686ڈالر کی سطح پر آگئی 

ویب ڈیسک March 20, 2026
facebook whatsup

عالمی ومقامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں مزید کمی ریکارڈ کی گئی۔ 

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 81ڈالر کی کمی سے 4ہزار 686ڈالر کی سطح پر آگئی۔ 

ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت بھی 8ہزار 100روپے کی  کمی سے 4لاکھ 91ہزار 362 روپے کی سطح پر آگئی، اس کے علاوہ فی دس گرام سونے کی قیمت 6ہزار 945روپے گھٹ کر 4لاکھ 21ہزار 263روپے کی سطح پر آگئی۔

فی تولہ چاندی کی قیمت 50 روپے کی کمی سے 7ہزار 684 روپے کی سطح پر آگئی، فی دس گرام چاندی کی قیمت بھی 43روپے کی کمی سے 6ہزار 587روپے کی سطح پر آگئی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو