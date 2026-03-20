عالمی ومقامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں مزید کمی ریکارڈ کی گئی۔
بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 81ڈالر کی کمی سے 4ہزار 686ڈالر کی سطح پر آگئی۔
ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت بھی 8ہزار 100روپے کی کمی سے 4لاکھ 91ہزار 362 روپے کی سطح پر آگئی، اس کے علاوہ فی دس گرام سونے کی قیمت 6ہزار 945روپے گھٹ کر 4لاکھ 21ہزار 263روپے کی سطح پر آگئی۔
فی تولہ چاندی کی قیمت 50 روپے کی کمی سے 7ہزار 684 روپے کی سطح پر آگئی، فی دس گرام چاندی کی قیمت بھی 43روپے کی کمی سے 6ہزار 587روپے کی سطح پر آگئی۔