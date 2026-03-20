مری میں 48 گھنٹوں سے مسلسل بارش، ژالہ باری سے صورتحال خراب

مری میں گزشتہ 48 گھنٹوں سے مسلسل بارش کا سلسلہ جاری ہے، ژالہ باری کے باعث حادثات کے خطرات میں نمایاں اضافہ ہو گیا ہے۔

ویب ڈیسک March 20, 2026
facebook whatsup

مری میں 48 گھنٹوں سے مسلسل بارش، ژالہ باری سے صورتحال خراب

مری میں گزشتہ 48 گھنٹوں سے مسلسل بارش کا سلسلہ جاری ہے جبکہ اس وقت مختلف علاقوں میں ژالہ باری بھی ہو رہی ہے، ڈی پی او مری کے مطابق سڑکیں انتہائی پھسلن کا شکار ہو چکی ہیں۔

ڈی پی او نے شہریوں اور سیاحوں کو غیر ضروری سفر سے مکمل گریز کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ژالہ باری کے باعث حادثات کے خطرات میں نمایاں اضافہ ہو گیا ہے۔

حکام کے مطابق مری کی بیشتر سڑکوں پر ڈرائیونگ انتہائی خطرناک ہو چکی ہے جبکہ موسم کی شدت میں مزید اضافہ ہونے پر سفر پر اضافی پابندیاں بھی عائد کی جا سکتی ہیں۔

ڈی پی او مری کا کہنا ہے کہ مری میں موجود سیاح غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں، جبکہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ٹیمیں ہائی الرٹ پر موجود ہیں۔

دھند، بارش اور ژالہ باری کے باعث مختلف مقامات پر حدِ نگاہ بھی کم ہو گئی ہے، شہری سفر سے قبل موسم اور سڑکوں کی صورتحال ضرور چیک کریں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو