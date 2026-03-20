ترکیہ کی معروف فیشن انفلوئنسر عائشہ گل ایراسلان کی پراسرار موت نے سب کو چونکا دیا جب کہ اس خبر نے ان کے چاہنے والوں کو صدمے میں مبتلا کردیا۔
غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترکی کی معروف فیشن انفلوئنسر13 مارچ بروز جمعہ انتقال کر گئیں، 27 سالہ عائشہ گل کو استنبول کے علاقے کاغیتھانے میں واقع ان کی رہائش گاہ پر بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا۔
یاد رہے کہ عائشہ گل ایراسلان سوشل میڈیا پر ایک نمایاں فیشن انفلوئنسر کے طور پر جانی جاتی تھیں، انسٹاگرام پر ان کے فالوورز کی تعداد 3 لاکھ 61 ہزار تھی جب کہ وہ اپنے فیشن اسٹائل اور دنیا بھر کے سفر کی تصاویر شیئر کرنے کے لیے جانی جاتی تھیں۔
رپورٹس کے مطابق اہلِ خانہ نے اس وقت تشویش ظاہر کی جب ان سے رابطہ ممکن نہ ہو سکا۔ بعد ازاں وہ ان کے گھر پہنچے اور دروازہ نہ کھلنے پر حکام کو اطلاع دی۔
پولیس کے گھر میں داخل ہونے پر وہ بے جان حالت میں پائی گئیں، جس کے بعد طبی ٹیم نے موقع پر ہی ان کی موت کی تصدیق کر دی۔
پولیس اور پراسیکیوٹرز نے گھر کا تفصیلی معائنہ کیا جب کہ لاش کو فرانزک کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ حتمی رپورٹ کے بعد ہی موت کی وجہ واضح ہو سکے گی۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق عائشہ گل حال ہی میں بیرونِ ملک سفر سے واپس آئی تھیں، تحقیقات کے دوران عمارت کے سی سی ٹی وی فوٹیجز کا بھی جائزہ لیا گیا ہے جس میں ایک مشکوک شخص کو گھر میں داخل ہوتے اور کچھ دیر بعد نکلتے دیکھا گیا۔
تاہم، پولیس نے اسے پوچھ گچھ کے بعد بیان ریکارڈ کر کے رہا کر دیا، جب کہ اس کے وکلا کا مؤقف ہے کہ وہ واقعے کے وقت وہاں موجود نہیں تھا۔
حکام نے تاحال کسی مجرمانہ پہلو کی تصدیق نہیں کی، تاہم کیس کو مشتبہ قرار دے کر تحقیقات جاری رکھی گئی ہیں۔