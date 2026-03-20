علی لاریجانی کی شہادت خامنہ ای سے بڑا سانحہ ہے، برطانوی اخبار کا حیران کن دعویٰ

علی لاریجانی نہ صرف ایران کی بااثر سیاسی شخصیت تھے بلکہ روس و چین سمیت کئی ممالک میں ان کا اثر و رسوخ موجود تھا

ویب ڈیسک March 20, 2026
ایک برطانوی اخبار نے ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کی شہادت کو خامنہ ای کی شہادت سے بھی بڑا قومی نقصان قرار دیا ہے۔

رپورٹ کے مطابق اخبار نے لکھا کہ علی لاریجانی نہ صرف ایران بلکہ عالمی سطح پر ایک بااثر سیاسی شخصیت تھے اور روس و چین سمیت کئی ممالک میں ان کا اثر و رسوخ موجود تھا۔

اخبار کے مطابق لاریجانی کی موت ایران کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے اور اسے ماضی میں قاسم سلیمانی کی موت کے بعد سب سے بڑا نقصان قرار دیا جا رہا ہے۔

رپورٹ میں یورپی کونسل برائے بین الاقوامی تعلقات کے ماہر ایلی گیران مے کا انٹرویو بھی شامل کیا گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو جنگ بندی اور ایران سے ممکنہ مذاکرات کے راستے محدود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

ماہر کے مطابق علی لاریجانی ایسے رہنما تھے جو جنگ بندی اور سفارتی حل میں اہم کردار ادا کر سکتے تھے، اس لیے ان کی موت کو ایک اہم موڑ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
27 سالہ ترکش انفلوئنسر کی پراسرار موت نے سب کو چونکادیا

27 سالہ ترکش انفلوئنسر کی پراسرار موت نے سب کو چونکادیا

نورا فتیحی کے فحش گانے کیخلاف فتویٰ جاری

نورا فتیحی کے فحش گانے کیخلاف فتویٰ جاری

’دھرندھر 2‘ نے باکس آفس پر تہلکہ مچادیا، پہلے ہی دن تمام ریکارڈ توڑ دیے

’دھرندھر 2‘ نے باکس آفس پر تہلکہ مچادیا، پہلے ہی دن تمام ریکارڈ توڑ دیے

