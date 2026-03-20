بلاول بھٹو سمیت سندھ کی سیاسی قیادت کہاں عید منائے گی؟ تفصیلات سامنے آگئیں

ویب ڈیسک March 20, 2026
آصف علی زرداری نواب شاہ میں عید منائیں گے، بلاول بھٹو زرداری نوڈیرو، لاڑکانہ میں عید منائیں گے جبکہ فریال تالپور بھی نوڈیرو ہاؤس میں عید منائیں گی، مراد علی شاہ عید سیہون شریف میں منائیں گے۔

وزیر زراعت محمد بخش مہر گھوٹکی میں عید منائیں گے جبکہ سینئر وزیر اطلاعات شرجیل میمن ٹنڈو جام میں عید منائیں گے، وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ روہڑی، سکھر میں عید منائیں گے جبکہ وزیر آبپاشی جام خان شورو حیدرآباد میں عید منائیں گے۔

وزیر محنت سعید غنی کراچی میں عید منائیں گے جبکہ وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ عمرکوٹ میں عید منائیں گے۔وزیر صحت عذرا فضل پیچوہو نواب شاہ میں عید منائیں گی جبکہ وزیر یونیورسٹیز اینڈ بورڈز اسماعیل راہو بدین میں عید منائیں گے۔

وزیر لائیو اسٹاک محمد علی ملکانی سجاول میں عید منائیں گے جبکہ اسپیکر سندھ اسمبلی سید اویس شاہ سکھر میں عید منائیں گے۔ وزیر خوراک مخدوم محبوب الزماں مٹیاری میں عید منائیں گے۔

مزید برآں منظور وسان اور سابق وزیراعلیٰ سید قائم علی شاہ خیرپور میں عید منائیں گے۔
