لاہور:
منشیات کے خلاف تربیت فراہم کرنے والے ادارے ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ حب نے عید کی چھٹیوں کے دوران خفیہ پارٹیوں کے بڑھتے ہوئے رجحان میں منشیات کے استعمال اور سپلائی کے حوالے سے ایڈوائزری جاری کر دی۔
کنسلٹنٹ انسداد منشیات مہم سید ذوالفقار حسین نے ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے بتایا کہ والدین ہمیشہ کی طرح اس بات کا خیال رکھیں ان کا بچہ منشیات کے استعمال کے ساتھ نشہ کی فروخت میں ملوث تو نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ لاہور میں خفیہ ڈانس پارٹیوں کے رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے، ان خفیہ پارٹیوں میں ڈانس کا مزہ لینے کے لیے STC اور Ecstacy ٹیبلٹ کا سہارا لیتے ہیں۔
کنسلٹنٹ انسدادِ منشیات مہم نے کہا کہ عید کی چھٹیوں پر معمول سے 20 سے 25 فیصد منشیات کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ عید کی چھٹیوں پر خفیہ پارٹیوں میں عام ڈرگز شراب، چرس کے ساتھ کرسٹل آئس، ایس ٹی سی، ایل ایس ڈی، کوکین اور ویڈ فیورٹ نشہ ہے۔
سید ذوالفقار حسین نے بتایا کہ مختلف فارمز ہاؤسز ڈیفنس، بحریہ ٹاؤن، برکی روڈ، رائے ونڈ اور بیدیاں روڈ کے علاوہ مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں عید ملن کے نام پر خفیہ پارٹیاں ہوں گی۔ ان خفیہ پارٹیوں میں نئے دوست جلد بازی اور شوق میں منشیات کا استعمال شروع کرنے سے اجتناب کریں۔
کنسلٹنٹ انسدادِ منشیات مہم نے بتایا کہ خفیہ عید پارٹیوں میں ملاوٹ اور کیمیکل والی منشیات کا زیادہ استعمال انسانی زندگی کو ختم کر سکتا ہے۔ عید ملن کی خفیہ پارٹیوں میں نشہ کی زیادہ مقدار لینے یا اوورڈوز سے موت واقع ہو سکتی ہیں۔