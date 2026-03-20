کراچی میں اندھے قتل کا معمہ حل، پولیس نے ملزم کو خیبر پختونخوا سے کیسے گرفتار کیا؟

گرفتار ملزم نے گزشتہ ماہ مقتول عارف انیس کو گلا گھونٹ کے قتل کیا تھا

ویب ڈیسک March 20, 2026
کراچی:

کلفٹن کے علاقے میں 70 سالہ بزرگ شہری کو قتل کرنے والے ملزم کو پولیس نے صوبہ خیبر پختونخوا سے گرفتار کر لیا۔

ساؤتھ انویسٹیگیشن پولیس نے کے پی کے میں اہم ٹارگیٹڈ کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو تکنیکلی بنیادوں پر خیبر پختونخوا کے علاقے صوابی سے گرفتار کر لیا۔

ایس ایس پی توحید رحمان کے مطابق گرفتار ملزم مقتول کا گھریلو ملازم نکلا، گرفتار ملزم نے گزشتہ ماہ مقتول عارف انیس کو گلا گھونٹ کے قتل کیا تھا۔ مقتول کے قتل کا مقدمہ 3 مارچ کو تھانہ کلفٹن میں درج ہوا تھا۔

ایس ایس پی توحید رحمان نے بتایا کہ مقتول کی لاش گلیکسی اپارٹمنٹ کے باتھ روم سے ملی تھی، مقتول اپنے فلیٹ میں اکیلا رہائش پذیر تھا۔ ملزم سے مقتول کو رقم کے لین دین پر قتل کیے جانے کا انکشاف ہوا۔

ایس ایس پی ساؤتھ انویسٹیگیشن کے مطابق گرفتار ملزم سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے، مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔
