آئی ایس پی آر کی جانب سے یومِ پاکستان کے حوالے سے نیا قومی نغمہ ’’میری مٹی میری جان‘‘ کا پرومو ریلیز کر دیا گیا۔
قومی کامیابی کے جذبے کے تحت، اس سال عید اور یومِ پاکستان 2026 نہایت خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ ’’میری مٹی میری جان‘‘ پاکستانی قوم کے اجتماعی فخر، پاکستانیت اور مشترکہ جذبے کی خوبصورت عکاسی کرتا ہے۔
یہ نغمہ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی کے بعد قومی روح کو مزید اجاگر کرتا ہے۔ دلکش کورس اور پُرجوش دھنوں کے ساتھ، یہ گانا نوجوانوں کی زبان میں ان کے جذبات بیان کرتا ہے۔
اس نغمہ کی جدید موسیقی اور منفرد انداز اسے نئی نسل سے منسلک کرتا ہے۔ یہ نغمہ نا صرف یومِ پاکستان بلکہ آنے والے دنوں میں بھی قومی یکجہتی اور فخر کی علامت بن کر گونجتا رہے گا۔