امریکی غرور اور طاقت کی علامت ایف 35 کو نشانہ بنایا ہے، اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ

قالیباف کے مطابق یہ واقعہ ایک اہم موڑ ہے اور پہلی بار اس نوعیت کے جدید طیارے کو نشانہ بنایا گیا ہے

ویب ڈیسک March 20, 2026
facebook whatsup

ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے امریکی اسٹیلتھ طیارے ایف تھرٹی فائیو کو نشانہ بنایا ہے۔

انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ ایف تھرٹی فائیو کو امریکی فوجی طاقت اور برتری کی علامت سمجھا جاتا تھا، تاہم ایران نے اسے ہدف بنا کر اس تاثر کو چیلنج کیا ہے۔

قالیباف کے مطابق یہ واقعہ ایک اہم موڑ ہے اور پہلی بار اس نوعیت کے جدید طیارے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔

دوسری جانب امریکی میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ ایک ایف تھرٹی فائیو طیارے کو مبینہ طور پر نشانہ بنائے جانے کے بعد مشرقِ وسطیٰ میں قائم امریکی فضائی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔

تاہم اس حوالے سے امریکی حکام کی جانب سے مکمل تفصیلات یا باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی، جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے دعوؤں کی آزادانہ تصدیق ضروری ہوتی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو