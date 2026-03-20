راولپنڈی: گھر سے پراسرار طور پر غائب 16 سالہ بچی سے 25 سالہ شخص کی شادی کا انکشاف

 تھانہ رتہ امرال پولیس نے  بچی کی والدہ کی درخواست پر چائلڈ میرج ایکٹ اور اعانت جرم کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کرلیا

ویب ڈیسک March 20, 2026
راولپنڈی میں گھر سے پراسرار طور پر غائب ہونے والی سولہ سالہ بچی سے 25 سالہ شخص کی شادی کا انکشاف  تھانہ رتہ امرال پولیس نے  بچی کی والدہ کی درخواست پر چائلڈ میرج ایکٹ اور اعانت جرم کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کرلیا۔

پولیس کے مطابق میلاد نگر کی رہائشی مسماتہ شمیم اختر نے موقف اختیار  کیا،21 فروری 2026  کو سولہ سالہ بیٹی ستر ہزار نقدی ،طلائی چین اور موبائل سمیت لاپتہ ہوئی  کچھ دن قبل مسماتہ عابدہ بی بی نے فون کرکے بتایا کہ اسکے 25 سالہ بیٹے زاہد سفیر نے میری بیٹی کو ورغلا کر نکاح کرلیا ہے۔

پھر شہزاد ،مسماتہ اقراء و زاہد کے ماموں خالد وغیرہ مختلف فون نمبروں سےکالیں کرکے دھمکیاں دیتے ہیں کہ پولیس رپورٹ کی تو بیٹی سمیت دیگر بچوں کو مار دیں گے۔

ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا جایے پولیس نے ملزم کے خلاف چائلڈ میرج ایکٹ سمیت اعانت جرم کے تحت مقدمہ درج کر کے  تفتیش  شروع کردی ہے۔
27 سالہ ترکش انفلوئنسر کی پراسرار موت نے سب کو چونکادیا

نورا فتیحی کے فحش گانے کیخلاف فتویٰ جاری

’دھرندھر 2‘ نے باکس آفس پر تہلکہ مچادیا، پہلے ہی دن تمام ریکارڈ توڑ دیے

