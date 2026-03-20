راولپنڈی: گھر سے پراسرار طور پر غائب 16 سالہ بچی سے 25 سالہ شخص کی شادی کا انکشاف

راولپنڈی میں گھر سے پراسرار طور پر غائب ہونے والی سولہ سالہ بچی سے 25 سالہ شخص کی شادی کا انکشاف تھانہ رتہ امرال پولیس نے بچی کی والدہ کی درخواست پر چائلڈ میرج ایکٹ اور اعانت جرم کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کرلیا۔
پولیس کے مطابق میلاد نگر کی رہائشی مسماتہ شمیم اختر نے موقف اختیار کیا،21 فروری 2026 کو سولہ سالہ بیٹی ستر ہزار نقدی ،طلائی چین اور موبائل سمیت لاپتہ ہوئی کچھ دن قبل مسماتہ عابدہ بی بی نے فون کرکے بتایا کہ اسکے 25 سالہ بیٹے زاہد سفیر نے میری بیٹی کو ورغلا کر نکاح کرلیا ہے۔
پھر شہزاد ،مسماتہ اقراء و زاہد کے ماموں خالد وغیرہ مختلف فون نمبروں سےکالیں کرکے دھمکیاں دیتے ہیں کہ پولیس رپورٹ کی تو بیٹی سمیت دیگر بچوں کو مار دیں گے۔
ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا جایے پولیس نے ملزم کے خلاف چائلڈ میرج ایکٹ سمیت اعانت جرم کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کردی ہے۔