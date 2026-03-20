23 مارچ کی مناسبت سے آئی ایس پی آر نے نغمہ ریلیز کردیا

ترانے کو میری مٹی میر جان کا عنوان دیا گیا ہے

ویب ڈیسک March 20, 2026
فوٹو اسکرین گریپ

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے 23 مارچ کی مناسبت ترانہ جاری کردیا۔

آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری ہونے والے ترانے کو میری مٹی میر جان کا عنوان دیا گیا ہے۔

اس نغمے میں یوم پاکستان کے حوالے سے حب الوطنی اور قومی یکجہتی کا مضبوط پیغام دیا گیا ہے جبکہ حالیہ کامیابیوں کے بعد عوامی جذبات کی بھرپور عکاسی کر رہا ہے۔

نغمے کو خاص طور پر آپریشن بنیانِ مرصوص کی کامیابی کے پس منظر میں تیار کیا گیا ہے، جس میں اجتماعی فخر، پاکستانیت اور قومی اتحاد کا پیغام نمایاں طور پر پیش کیا گیا ہے۔

اس ترانے کے ذریعے نوجوان نسل کی نمائندگی کی گئی ہے۔
