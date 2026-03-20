اہم آسٹریلوی کھلاڑی آئی پی ایل سے باہر

آسٹریلوی فاسٹ بولر ڈومیسٹک میں انجری کا شکار ہوئے

ویب ڈیسک March 20, 2026
آسٹریلیا کے فاسٹ بولر نیتھن ایلس انجری کے باعث انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) سے باہر ہوگئے۔ وہ 11 مارچ کو ڈومیسٹک ون ڈے کپ فائنل میں پرانی ہیمسٹرنگ انجری کے دوبارہ ہونے کی وجہ سے ایونٹ سے باہر ہوئے۔

آئی پی ایل فرینچائنز چنئی سپر کنگز (سی ایس کے) کا اپنی ویب سائٹ پر ایک بیان میں کہنا تھا کہ انجری سے صحتیاب ہونے میں آسٹریلوی بولر کو کم از کم تین ماہ کا عرصہ درکار ہے۔

31 سالہ نیتھن ایلس کو سی ایس کے نے 2 لاکھ 15 ہزار ڈالرز میں ریٹین رکھا تھا۔

تسمانیہ کے کپتان نیتھن ایلس نیو ساؤتھ ویلز کے خلاف کھیلے گئے فائنل میچ میں زخمی ہوئے۔ انہوں نے پانچ اوورز میں 26 رنز دے کر 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ نیو ساؤتھ ویلز نے تسمانیہ کو چار وکٹوں سے شکست دی۔
