آسٹریلیا کے فاسٹ بولر نیتھن ایلس انجری کے باعث انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) سے باہر ہوگئے۔ وہ 11 مارچ کو ڈومیسٹک ون ڈے کپ فائنل میں پرانی ہیمسٹرنگ انجری کے دوبارہ ہونے کی وجہ سے ایونٹ سے باہر ہوئے۔
آئی پی ایل فرینچائنز چنئی سپر کنگز (سی ایس کے) کا اپنی ویب سائٹ پر ایک بیان میں کہنا تھا کہ انجری سے صحتیاب ہونے میں آسٹریلوی بولر کو کم از کم تین ماہ کا عرصہ درکار ہے۔
31 سالہ نیتھن ایلس کو سی ایس کے نے 2 لاکھ 15 ہزار ڈالرز میں ریٹین رکھا تھا۔
تسمانیہ کے کپتان نیتھن ایلس نیو ساؤتھ ویلز کے خلاف کھیلے گئے فائنل میچ میں زخمی ہوئے۔ انہوں نے پانچ اوورز میں 26 رنز دے کر 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ نیو ساؤتھ ویلز نے تسمانیہ کو چار وکٹوں سے شکست دی۔