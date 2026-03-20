وزیراعظم شہباز شریف کا بنگلہ دیشی ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ، دوطرفہ تعاون مضبوط بنانے کا اعادہ

ویب ڈیسک March 20, 2026
وزیراعظم شہباز شریف نے بنگلہ دیش کے وزیراعظم طارق رحمان سے ٹیلی فونک رابطے میں عیدالفطر کی مبارک باد دی اور دونوں دوطرفہ تعاون مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔

وزیراعظم کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے بنگلہ دیش کے وزیراعظم طارق رحمان کے ساتھ عید الفطر کی مبارک باد کے لیے ٹیلیفونک رابطہ کیا اور دونوں رہنماؤں کے درمیان خوش گوار گفتگو کے دوران وزیراعظم نے بنگلہ دیش کے برادر عوام اور اپنے ہم منصب کو عید الفطر کی مبارک باد دی۔

دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ، تاریخی اور برادرانہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے بنگلہ دیش کے ساتھ تمام شعبوں میں دوطرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔

اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے جنوبی ایشیا میں ہونے والی علاقائی پیش رفت کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ کی صورت حال پر بھی تبادلہ خیال کیا اور کشیدگی و تنازعات حل کرنے کے لیے مذاکرات اور سفارت کاری کے اقدامات پر زور دیا۔

بنگلہ دیش کے  وزیر اعظم طارق رحمان نے وزیراعظم شہباز شریف کی عید الفطر کی مبارک باد کا گرم جوشی سے جواب دیا اور پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور عالمی امن اور استحکام کے مشترکہ مقاصد کے لیے آئندہ دنوں میں مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔
