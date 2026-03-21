تجربہ گاہ میں بنی کھانے کی نالی کی کامیاب پیوندکاری

ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے بچوں کے اپنے خلیوں سے نئی کھانے کی نالی بنائی جا سکتی ہے: محقق

ویب ڈیسک March 21, 2026
برطانیہ میں سائنس دانوں نے پہلی بار تجربہ گاہ میں بنی کھانے کی نالی کامیابی کے ساتھ خنزیر میں پیوند کر دی ہے جو کھانا نگلنے کے لیے فعال ہے۔

گریٹ اورمنڈ اسٹریٹ ہاسپٹل اور یونیورسٹی کالج لندن کے سائنس دانوں کو ایک تحقیق میں معلوم ہوا کہ کھانے کی نالی دینے والے جانور کے خلیات کو ختم کر کے نالی حاصل کرنے والے جانور کے خلیات پیدا کر کے پیوند کی جا سکتی ہے تاکہ عضو کا فنکشن بحال ہو سکے۔

اسپتال کا کہنا تھا کہ یہ کامیابی کھانے کی نالی کی جان لیوا کیفیات کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کے لیے پرسنلائزڈ ریجنریٹیو علاج میں بڑی پیشرفت ہے۔

یونیورسٹی کالج لندن میں سینئر محقق ڈاکٹر مارکو پیلیگرینی نے بتایا کہ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے بچوں کے اپنے خلیوں سے نئی کھانے کی نالی بنائی جا سکتی ہے۔
ہالی ووڈ کے معروف اور سینئر اداکار 86 برس کی عمر میں انتقال کر گئے

ہالی ووڈ کے معروف اور سینئر اداکار 86 برس کی عمر میں انتقال کر گئے

 Mar 21, 2026 12:54 AM |
27 سالہ ترکش انفلوئنسر کی پراسرار موت نے سب کو چونکادیا

27 سالہ ترکش انفلوئنسر کی پراسرار موت نے سب کو چونکادیا

 Mar 20, 2026 01:28 PM |
نورا فتیحی کے فحش گانے کیخلاف فتویٰ جاری

نورا فتیحی کے فحش گانے کیخلاف فتویٰ جاری

Mar 20, 2026 12:12 PM |

متعلقہ

Express News

ذیابیطس سے بچاؤ کےلیے کتنی نیند ضروری ہے؟

Express News

پوٹاشیم سے بھرپور غذا قلبی مرض کے امکانات کم کر سکتی ہے: تحقیق

Express News

پلاسٹک کی بوتل سے خطرناک بیماری کی دوا تیار

Express News

چین: چمگادڑوں کے وائرسز سے نمٹنے کیلئے نئے مچھر تیار کر لیے

Express News

چائے یا کافی دماغی بیماری کے خطرات میں کمی لا سکتی ہے: تحقیق

Express News

سندھ میں 12سال گزرنے کے باوجود تھیلیسیمیا ایکٹ پر عمل درآمد نہیں ہوسکا

