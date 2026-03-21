سربراہ کلاؤڈ فلیئر کا اے آئی بوٹس سے متعلق انتباہ

انٹرنیٹ پر مصنوعی ذہانت کے بوٹس کی تیزی سے بڑھتی تعداد 2027 تک آن لائن انسانوں سے تجاوز کر جائے گی

ویب ڈیسک March 21, 2026
انٹرنیٹ انفرا اسٹرکچر کمپنی کلاؤڈ فلیئر کے سربراہ کے مطابق انٹرنیٹ پر مصنوعی ذہانت کے بوٹس کی تیزی سے بڑھتی تعداد 2027 تک آن لائن انسانوں سے تجاوز کر جائے گی۔

ایک کانفرنس سے گفتگو کرتے ہوئے کلاؤڈ فلیئر سی ای او میتھیو پرنس نے بتایا کہ اوپن اے آئی کے چیٹ جی پی ٹی اور گوگل کے جیمینائی جیسے اے آئی چیٹ بوٹس کی مقبولیت کے نتیجے میں گزشتہ چھ ماہ کے دوران ویب ٹریفک میں بڑی تبدیلی واقع ہوئی ہے۔

میتھیو پرنس کا کہنا تھا کہ انٹرنیٹ پر کون براؤز کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے اس میں انتہائی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے۔

ایک طویل عرصے سے انٹرنیٹ پر تقریباً 20 فی صد تک بوٹ ٹریفک تھا۔ گوگل سب سے بڑا تھا لیکن اس کے علاوہ ہیکرز، اسپیمرز اور دیگر مجرمان سمیت آن لائن بہت سی چیزیں موجود تھیں۔

جنریٹو اے آئی کے عروج کے ساتھ ڈیٹا کی طلب انتہائی بڑھ گئی ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں 2027 تک انٹرنیٹ پر بوٹس کا ٹریفک انسانوں کے ٹریفک سے بھی بڑھ جانے کی توقع ہے۔
