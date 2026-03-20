ہالی ووڈ کے معروف اور سینئر اداکار چک نورس 86 برس کی عمر میں انتقال کرگئے ہیں۔ ان کے انتقال کی خبر سامنے آنے کے بعد دنیا بھر میں ان کے مداحوں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔
اداکار چک نورس 1970 اور 1980 کی دہائیوں میں ایکشن فلموں کے ذریعے شہرت کی بلندیوں پر پہنچے۔ انہوں نے مارشل آرٹس کے میدان میں بھی اپنی الگ پہچان بنائی اور فلمی دنیا میں اپنی منفرد اداکاری سے ناظرین کے دل جیتے۔
انہیں عالمی شہرت اس وقت ملی جب انہوں نے لیجنڈری اداکار بروس لی کے ساتھ مشہور فلم وے آف دا ڈریگن میں کام کیا جس میں ان کی فائٹ سینز کو بے حد سراہا گیا۔
1980 کی دہائی میں ان کی فلم مسنگ ان ایکشن نے غیر معمولی کامیابی حاصل کی جو ویتنام جنگ کے پس منظر میں امریکی حب الوطنی کے موضوع پر بنائی گئی تھی۔
اس کے علاوہ ان کی فلم ڈیلٹا فورس اور مقبول ٹی وی سیریز واکر ٹیکساس رینجر بھی شائقین میں بے حد مقبول رہیں۔
چک نورس کو ایکشن فلموں کے عہد کا ایک نمایاں ستارہ سمجھا جاتا ہے اور ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔