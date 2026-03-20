ملک بھر میں آج عیدالفطر مذہبی جوش و جذبے سے منائی جائے گی

اس موقع پر مساجد، عیدگاہوں اور کھلے میدانوں میں عید کی نماز کے بڑے اجتماعات منعقد ہوں گے

ویب ڈیسک March 20, 2026
ملک بھر میں آج عیدالفطر مذہبی جوش و خروش اور عقیدت کے ساتھ منائی جائے گی۔ اس موقع پر مساجد، عیدگاہوں اور کھلے میدانوں میں عید کی نماز کے بڑے اجتماعات منعقد ہوں گے جن میں لاکھوں فرزندانِ اسلام شرکت کریں گے۔

نماز عید کے اجتماعات میں ملک و قوم کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی جبکہ عالمِ اسلام کے لیے بھی امن اور استحکام کی دعائیں مانگی جائیں گی۔

عیدالفطر کے موقع پر شہری نئے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر اور سنت کے مطابق میٹھی اشیاء کھا کر نماز کے لیے جائیں گے۔ نماز کے بعد ایک دوسرے کو گلے لگا کر عید کی مبارکباد دی جائے گی۔

گھروں میں خصوصی پکوان تیار کیے جائیں گے جبکہ بچے عیدی حاصل کرنے کے لیے بے حد پرجوش دکھائی دیتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ شہری بلا خوف و خطر عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔

واضح رہے کہ عیدالفطر رمضان المبارک کے اختتام پر منائی جاتی ہے جو مسلمانوں کے لیے خوشی اور شکرانے کا دن ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک، امریکا، برطانیہ اور یورپ کے دیگر ممالک میں کل عیدالفطر منائی گئی۔
