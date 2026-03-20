مٹی کا تیل فی لیٹر 70 روپے 73 پیسے مہنگا ہوگیا

نئی قیمت 428 روپے 74 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی

ویب ڈیسک March 20, 2026
حکومت نے مٹی کے تیل کی قیمت میں بڑا اضافہ کرتے ہوئے فی لیٹر 70 روپے 73 پیسے مہنگا کر دیا۔

جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق مٹی کے تیل کی قیمت میں 70 روپے 73 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد نئی قیمت 428 روپے 74 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی۔ قیمتوں میں اضافے کا اطلاق آج سے کر دیا گیا۔

حکام کا کہنا ہے کہ مٹی کے تیل کی قیمت میں اضافے کا فیصلہ عالمی مارکیٹ میں قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کے پیش نظر کیا گیا۔

دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان کیا جس کے باعث عوام کو ان دونوں مصنوعات میں وقتی ریلیف حاصل رہے گا، تاہم مٹی کے تیل کی قیمت میں اضافے سے عوام پر اضافی بوجھ پڑے گا۔

 
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہالی ووڈ کے معروف اور سینئر اداکار 86 برس کی عمر میں انتقال کر گئے

ہالی ووڈ کے معروف اور سینئر اداکار 86 برس کی عمر میں انتقال کر گئے

 Mar 21, 2026 12:54 AM |
27 سالہ ترکش انفلوئنسر کی پراسرار موت نے سب کو چونکادیا

27 سالہ ترکش انفلوئنسر کی پراسرار موت نے سب کو چونکادیا

 Mar 20, 2026 01:28 PM |
نورا فتیحی کے فحش گانے کیخلاف فتویٰ جاری

نورا فتیحی کے فحش گانے کیخلاف فتویٰ جاری

Mar 20, 2026 12:12 PM |

متعلقہ

Express News

رمضان المبارک کے آخری ہفتے کے دوران ملک میں مہنگائی میں مزید اضافہ ریکارڈ

Express News

مہنگا تیل پلگ ان ہائبرڈز کی طرف رجحان میں اضافے کا باعث

Express News

مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے باعث مہنگائی 12 فیصد تک جانے کا خدشہ

Express News

بین الاقوامی ٹرانس شپمنٹ کارگو کی منتقلی سو فیصد اسکیننگ سے مشروط

Express News

سونے کی قیمتیں  آسمان سے نیچے آ گریں، اچانک بڑی کمی ریکارڈ

Express News

وائب کوڈنگ کا پھیلاؤ، آئی ٹی سیکٹر کیلیے نیا سائبر خطرہ

