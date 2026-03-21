ایران جنگ، نیٹو نے عراق سے اپنے فوجیوں کا انخلا شروع کردیا

یہ اقدام عراق میں برطانوی، فرانسیسی اور اطالوی اڈوں پر ایرانی حملوں کے بعد سامنے آیا ہے

ویب ڈیسک March 21, 2026
ایران کی جاری جنگ کے دوران نیٹو اتحاد نے عراق سے فوجی اہلکاروں کو واپس بلانا شروع کردیا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق نیٹو کے اعلیٰ کمانڈر جنرل الیکسس گرینکیوچ نے کہا ہے کہ نیٹو اتحاد نے کئی سو اہلکاروں کو عراق سے نکال کر یورپ منتقل کر دیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ یہ اہلکار نیٹو کے سیکورٹی ایڈوائزری مشن کا حصہ ہیں جو 2018 میں عراقی دفاعی اور سیکورٹی حکام کو مشورہ دینے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔

انہوں نے کہا کہ عراق میں نیٹو مشن کو ایک محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے اور وہ محفوظ ہیں تاہم انہوں نے کہا کہ مشن مشترکہ فورس کمانڈ نیپلز سے اپنا کام جاری رکھے گا۔

واضح رہے کہ یہ اقدام عراق میں برطانوی، فرانسیسی اور اطالوی اڈوں پر ایرانی حملوں کے بعد سامنے آیا ہے، جب تہران نے امریکی اور اسرائیلی فضائی حملوں کے جواب میں ہمسایہ خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں پر حملے تیز کر دیے۔

مزید برآں اسرائیل کی جانب سے ایران میں واقع قدرتی گیس فیلڈ پر بمباری کے بعد خلیجی توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔

علاوہ ازیں میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکا مشرق وسطیٰ میں 2,500 اضافی میرینز بھی بھیج رہا ہے جس کے ساتھ کم از کم ایک بربحری حملہ آور جہاز بھی ہے۔
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہالی ووڈ کے معروف اداکار انتقال کرگئے

ہالی ووڈ کے معروف اداکار انتقال کرگئے

 Mar 21, 2026 11:39 AM |
ہالی ووڈ کے معروف اور سینئر اداکار 86 برس کی عمر میں انتقال کر گئے

ہالی ووڈ کے معروف اور سینئر اداکار 86 برس کی عمر میں انتقال کر گئے

 Mar 21, 2026 12:54 AM |
27 سالہ ترکش انفلوئنسر کی پراسرار موت نے سب کو چونکادیا

27 سالہ ترکش انفلوئنسر کی پراسرار موت نے سب کو چونکادیا

 Mar 20, 2026 01:28 PM |

متعلقہ

Express News

اسکاٹ لینڈ میں برطانوی بحری اڈّے میں گھسنے کی کوشش پر ایرانی مرد و خاتون گرفتار

Express News

آسٹریلوی وزیراعظم نے عید کی نماز کے اجتماع میں شرکت کی؛ شدید احتجاج کا سامنا

Express News

پاکستان ایک عظیم ملک ہے جس سے آیت اللہ خامنہ ای کو خاص لگاؤ تھا؛ ایرانی سپریم لیڈر

Express News

ایران جنگ میں ساتھ نہ دینے والے نیٹو ممالک بزدل اور کاغذی شیر ہیں؛ ٹرمپ

Express News

امریکی غرور اور طاقت کی علامت ایف 35 کو نشانہ بنایا ہے، اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ

Express News

اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کو مسجد اقصیٰ میں نماز عید کی ادائیگی سے روک دیا

