صدرِ مملکت، وزیراعظم، وزرائے اعلیٰ اور گورنرز کی جانب سے قوم کو عیدالفطر کی مبارکباد

عیدالفطر صبر، تقویٰ اور ایثار کا صلہ ہے جبکہ عید نئی روحانی زندگی کے آغاز کا پیغام دیتی ہے، صدرِ مملکت

ویب ڈیسک March 21, 2026
صدرِ مملکت، وزیراعظم پاکستان، وزرائے اعلیٰ اور گورنرز کی جانب سے قوم کو عیدالفطر کی مبارکباد دی گئی۔

صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے عیدالفطر کے موقع پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ عیدالفطر صبر، تقویٰ اور ایثار کا صلہ ہے جبکہ عید نئی روحانی زندگی کے آغاز کا پیغام دیتی ہے۔

انہوں نے کہا کہ رمضان کی تربیت کو عملی زندگی میں برقرار رکھنا کامیابی ہے اور ضرورت مندوں کو خوشیوں میں شریک کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ صدر مملکت نے قومی یکجہتی، قانون کی پاسداری اور پاکستان کے امن و استحکام کیلئے خصوصی دعاؤں کا اظہار کیا۔

وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ عید کی خوشیوں کے باوجود ہمارے دل غزہ اور مشرقِ وسطیٰ کے حالات پر غمگین ہیں، یہ صورتحال امت مسلمہ میں مزید اتحاد کی ضرورت کی یاد دہانی ہے۔

وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے قوم کو عیدالفطر کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ عید ہمیں صبر، تقویٰ اور ایثار کا درس دیتی ہے اور ضرورت مندوں کو یاد رکھنے کا پیغام دیتی ہے۔ انہوں نے شہدائے وطن کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ قوم ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی جبکہ امت مسلمہ کے اتحاد اور مظلوم مسلمانوں کیلئے دعاؤں کی اپیل بھی کی۔

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا علی امین گنڈاپور نے عیدالفطر کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ عید اس بار بھی عمران خان کے بغیر گزارنا افسوسناک ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ عید کے تیسرے روز 23 مارچ کو صوبہ بھر میں 10 لاکھ پودے لگائے جائیں گے اور شجرکاری مہم کیلئے آن لائن ایپ بھی متعارف کرائی گئی ہے۔

گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے اپنے پیغام میں کہا کہ عیدالفطر صبر، تقویٰ اور بھائی چارے کا پیغام دیتی ہے۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ عید کی خوشیوں میں مستحق افراد کو شامل کیا جائے اور امن و امان کیلئے سیکیورٹی فورسز سے تعاون جاری رکھا جائے۔

گورنر سندھ محمد نہال ہاشمی نے گورنر ہاؤس کی مسجد میں نماز عید ادا کی اور قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ عید صبر، برداشت اور بھائی چارے کا درس دیتی ہے۔ انہوں نے عید سادگی سے منانے، قومی اتحاد کو فروغ دینے اور مستحق افراد کا خیال رکھنے کی اپیل کی۔

وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ عیدالفطر رمضان المبارک کے اختتام کی خوشی کا دن ہے اور خاندانی و سماجی تعلقات مضبوط بنانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت مندوں کی مدد اور خوشیاں بانٹنا عید کا اصل پیغام ہے۔

وزیراعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے عید کی نماز اپنے آبائی علاقے ڈیرہ بگٹی میں ادا کی اور کہا کہ عید اتحاد، اخوت اور ضرورت مند طبقات سے ہمدردی کا درس دیتی ہے۔ انہوں نے بلوچستان میں دیرپا امن و استحکام کو حکومت کی اولین ترجیح قرار دیا۔

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے عید سادگی سے منانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ عید کا اصل پیغام غریب اور نادار افراد کو خوشیوں میں شریک کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی غریب بچے یا خاندان کو محروم نہیں رہنا چاہیے اور وسائل سے محروم افراد کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہماری قومی ذمہ داری ہے۔

 
ننھے وی لاگر کی گاؤں کے بچوں میں عیدی تقسیم کرنے کی تصاویر وائرل

ننھے وی لاگر کی گاؤں کے بچوں میں عیدی تقسیم کرنے کی تصاویر وائرل

Mar 21, 2026 12:18 PM |
ہالی ووڈ کے معروف اداکار انتقال کرگئے

ہالی ووڈ کے معروف اداکار انتقال کرگئے

 Mar 21, 2026 11:39 AM |
ہالی ووڈ کے معروف اور سینئر اداکار 86 برس کی عمر میں انتقال کر گئے

ہالی ووڈ کے معروف اور سینئر اداکار 86 برس کی عمر میں انتقال کر گئے

 Mar 21, 2026 12:54 AM |

