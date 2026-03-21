عمران خان نے آج عیدالفطر کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟

بانی پی ٹی آئی کی آج بچوں سے ٹیلی فون پر بات اور بشریٰ بی بی سے ملاقات متوقع ہے، جیل ذرائع

ویب ڈیسک March 21, 2026
(فوٹو: اے آئی جنریٹڈ)

راولپنڈی:

ملک بھر کی طرح راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں بھی عید الفطر مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے، جہاں عام قیدیوں نے عید کی نماز جیل کی جامع مسجد اور امام بارگاہ میں ادا کی۔

نجی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق سیکیورٹی وجوہات کے باعث بانی پی ٹی آئی اور سابق وزیراعظم عمران خان عید کی نماز میں شریک نہ ہو سکے اور انہوں نے نماز کے دوران اپنے سیل ہی میں قیام کیا جبکہ جیل حکام نے انتظامات کی نگرانی کی۔

جیل ذرائع کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی آج ان کے بچوں سے ٹیلی فون پر بات کرائے جانے کا امکان ہے، اس کے علاوہ بشریٰ بی بی کی بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات متوقع ہے۔
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ننھے وی لاگر کی گاؤں کے بچوں میں عیدی تقسیم کرنے کی تصاویر وائرل

ننھے وی لاگر کی گاؤں کے بچوں میں عیدی تقسیم کرنے کی تصاویر وائرل

Mar 21, 2026 12:18 PM |
ہالی ووڈ کے معروف اداکار انتقال کرگئے

ہالی ووڈ کے معروف اداکار انتقال کرگئے

 Mar 21, 2026 11:39 AM |
ہالی ووڈ کے معروف اور سینئر اداکار 86 برس کی عمر میں انتقال کر گئے

ہالی ووڈ کے معروف اور سینئر اداکار 86 برس کی عمر میں انتقال کر گئے

 Mar 21, 2026 12:54 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں عید کے چاند کی خوشی میں ہوائی فائرنگ، نامعلوم گولیوں سے 9 افراد زخمی

Express News

وزیراعظم شہباز شریف کا بنگلہ دیشی ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ، دوطرفہ تعاون مضبوط بنانے کا اعادہ

Express News

وزیراعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کردیا

Express News

ن لیگ کے سیاسی ڈھانچے میں تبدیلی، حمزہ شہباز کو وفاقی عہدہ اور اہم پارٹی پوزیشن ملنے کا امکان

Express News

عید کے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان

Express News

23 مارچ کی مناسبت سے آئی ایس پی آر نے نغمہ ریلیز کردیا

