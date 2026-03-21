حکمران طبقے نے عوام کو تقسیم کیا ہوا ہے، حکمرانوں کا اقتدار امریکا کی مرہون منت ہوتا ہے، حافظ نعیم

ایران میں حملہ آوروں کا ریجیم کی تبدیلی کا خواب پورا نہیں ہوا،ایپسٹین ریجیم کو اب تبدیل ہونا چاہیے، امیر جماعت اسلامی

ویب ڈیسک March 21, 2026
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن کا ادارہ نور حق میں عید کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانیوں سمیت امت مسلمہ کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، غزہ میں لاکھوں لوگ بے گھر ہیں، ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے، استقامت سے طاغوت کا مقابلہ کرنے والے مجاہدین کو سلام پیش کرتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ایران پر امریکا اور اسرائیلی حملے کا آغاز اسکول سے کیا گیا، اسکول پر میزائل حملے میں بچیاں شہید ہوئیں، ایرانی قیادت کی شہادت کے بعد بھی پوری قوم متحد ہے، حملہ آوروں کا ریجیم کی تبدیلی کا خواب پورا نہیں ہوا، ایپسٹین ریجیم کو اب تبدیل ہونا چاہیے، مشرق وسطی آگ و خون میں لپٹا ہوا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ ملک میں عوامی سطح پر اتحاد موجود ہے، حکمران طبقے نے عوام کو تقسیم کیا ہوا ہے، حکمرانوں کا اقتدار امریکا کی مرہون منت ہوتا ہے، فرقہ وارانہ تقسیم کی کوشش کرنے والے صیہونی ایجنٹ ہیں، ہمارا فرض ہے ایران کی حمایت کی جائے اور ساتھ کھڑے ہوں۔

امریکی صدر ایک ہی روز میں الگ الگ بیانات دیتے ہیں، مزاحمت زندگی کی علامت ہے، عوام کو ریلیف دینے کے بجائے ہر لٹر پر 100 روپے لیوی اور ٹیکس وصول کیا جارہا ہے، عالمی بحران کو مدنظر رکھتے ہوئے لیوی کو ختم کیا جائے، آئی پی پیز کو ادائیگی روکی جائے اور معاہدوں کی جانچ کی جائے، عیاشیاں حکمران طبقہ کرے اور قوم سے قربانی کی اپیل کی جارہی ہے۔

انہوں نے کہا کہ لیوی کم کریں تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوجائیں گی، غریب اور متوسط طبقے کو ریلیف دیا جانا چاہیے، زمینداروں پر ٹیکس نہیں، تنخواہ دار طبقے پر بھاری ٹیکس عائد ہے، سیاسی جماعتیں ایران پر حملے کے بعد امریکا کا نام لینے کو تیار نہیں، قوم کو ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنا چاہیے۔
