وزیراعظم کا ترکمانستان کے صدر کو فون، تجارت اور توانائی میں تعاون پر گفتگو

دونوں رہنماؤں کا پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان دوطرفہ تعلقات کی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار

ویب ڈیسک March 21, 2026
اسلام آباد:

وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے آج عیدالفطر کے پُرمسرت موقع پر ترکمانستان کے صدر سردار بردی محمدوف سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔

وزیراعظم نے ترکمان صدر، ترکمان قیادت اور برادر عوام کو عیدالفطر کی مبارکباد پیش کی۔ ترکمان صدر نے بھی نہایت گرمجوشی سے ان جذبات کا جواب دیا اور پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان دوطرفہ تعلقات کی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا اور باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں خصوصاً تجارت، توانائی، روابط  اور علاقائی ترقی میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔

دونوں رہنماؤں نے جاری علاقائی اقدامات میں تعاون, بالخصوص باہمی مفاد کے منصوبوں کو آگے بڑھانے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔

گفتگو نہایت خوشگوار اور باہمی خیرسگالی کے ماحول میں ہوئی، جو دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات کی عکاسی کرتی ہے۔
شوبز ستاروں کی فیملی فوٹوز کے ساتھ مداحوں کو عید کی مبارکباد

ننھے وی لاگر کی گاؤں کے بچوں میں عیدی تقسیم کرنے کی تصاویر وائرل

ہالی ووڈ کے معروف اداکار انتقال کرگئے

