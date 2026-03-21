مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت جاری، عوام کو عید کی نماز پڑھنے سے روک دیا

مسجد کی انتظامیہ نے خود اعلان کیا تھا کہ وہاں نمازِ عید ادا کی جائے گی

ویب ڈیسک March 21, 2026
آج جبکہ ملک بھر میں بھرپور طریقے سے عید کی خوشیاں منائی جارہی ہیں وہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی جارحیت جاری ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی فوج نے ہر سال کی طرح اس بار بھی کشمیریوں کوجامع مسجد سری نگر میں عید کی نمازِ پڑھنے سے روک دیا۔

عید سے پہلے مسجد کی انتظامیہ نے خود اعلان کیا تھا کہ وہاں نمازِ عید ادا کی جائے گی اور حکام سے رکاوٹ نہ ڈالنے کی اپیل بھی کی گئی تھی تاہم بھارتی افواج نے ہمیشہ کی طرح بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہریوں کو نماز پڑھنے نہیں دی۔

واضح رہے کہ حالیہ ہفتوں میں کئی مذہبی مواقع جیسے جمعہ اور شبِ برات پر بھی بھارتی افواج کی جانب سے پابندیاں لگائی جاچکی ہیں۔

گزشتہ سال بھی عید کے موقع پر نماز کی اجازت نہیں دی گئی تھی اور مسجد کو بند رکھا گیا تھا۔
