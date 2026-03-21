اُس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک ضروری ہوگا، ایران

ایران مزید فوجی کارروائی یا جوابی حملے جاری رکھ سکتا ہے

ویب ڈیسک March 21, 2026
ایرانی وزیرِ خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ اگر جب تک ضروری ہوگا، ایران اپنی حفاظت جاری رکھے گا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اگر ہم پر باقاعدہ جنگ مسلط کی گئی تو ایران اس وقت تک لڑتا رہے گا جب تک ضروری ہوگا۔

ایران اس حالیہ کشیدگی میں اپنی پوزیشن کو دفاع کے طور پر پیش کرتا ہے کیونکہ سب سے پہلے اسرائیل اور امریکا نے حملوں کا آغاز کیا ہے۔

وزیر خارجہ نے کہ جب تک ضروری ہوگا اپنی حفاظت جاری رکھیں گے۔ ایران مزید فوجی کارروائی یا جوابی حملے جاری رکھ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ اُس وقت جاری رہے گا جب تک وہ اپنے سیکیورٹی خدشات کو ختم نہ سمجھ لے۔
انٹرٹینمنٹ

شوبز ستاروں کی فیملی فوٹوز کے ساتھ مداحوں کو عید کی مبارکباد

 Mar 21, 2026 02:28 PM |

شوبز ستاروں کی فیملی فوٹوز کے ساتھ مداحوں کو عید کی مبارکباد

 Mar 21, 2026 02:28 PM |
ننھے وی لاگر کی گاؤں کے بچوں میں عیدی تقسیم کرنے کی تصاویر وائرل

Mar 21, 2026 12:18 PM |

ننھے وی لاگر کی گاؤں کے بچوں میں عیدی تقسیم کرنے کی تصاویر وائرل

Mar 21, 2026 12:18 PM |
ہالی ووڈ کے معروف اداکار انتقال کرگئے

ہالی ووڈ کے معروف اداکار انتقال کرگئے

 Mar 21, 2026 11:39 AM |

