عید الفطر کے موقع پر بالی ووڈ کے کنگ خان اور دبنگ اداکار سے ملاقات کیلیے ہزاروں مداح پہنچ گئے۔
تفصیلات کے مطابق عید الفطر کی نماز کے بعد ہزاروں کی تعداد میں مداح ممبئی میں قائم شاہ رخ خان کے منت ہاؤس پہنچے اور وہ اپنے پسندیدہ اداکار کی ایک جھلک دیکھنے کیلیے بے تاب رہے۔
شاہ رخ خان نے گھر کے باہر جمع ہونے والے مداحوں کا روایتی انداز سے شکریہ ادا کیا۔
کنگ خان اپنے گھر کی چھت پر آئے اور مشہور زمانہ اسٹائل کر کے مداحوں کا شکریہ ادا کیا۔
اسی طرح دبنگ خان کے گھر کے باہر بھی ہزاروں کی تعداد میں مداح جمع ہوئے جن کا سلمان خان نے اپنے گھر کی بالکونی سے شکریہ ادا کیا۔
دبنگ خان کے آتے ہی عوام نے شور مچایا جس پر انہوں نے جواب میں محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہاتھ جوڑے اور سب کو پیار دیا۔
دونوں اداکاروں کے گھر کے باہر عوام کو کنٹرول کرنے کیلیے پولیس کی بھاری نفری موجود تھے جبکہ سیکیورٹی کے بھی غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے۔