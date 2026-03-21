شاہ رخ اور سلمان کی ایک جھلک دیکھنے کیلیے ہزاروں مداح پہنچ گئے

ہر سال کی طرح امسال بھی دونوں اداکاروں نے عید پر مداحوں کا شکریہ ادا کیا

ویب ڈیسک March 21, 2026
عید الفطر کے موقع پر بالی ووڈ کے کنگ خان اور دبنگ اداکار سے ملاقات کیلیے ہزاروں مداح پہنچ گئے۔

تفصیلات کے مطابق عید الفطر کی نماز کے بعد ہزاروں کی تعداد میں مداح ممبئی میں قائم شاہ رخ خان کے منت ہاؤس پہنچے اور وہ اپنے پسندیدہ اداکار کی ایک جھلک دیکھنے کیلیے بے تاب رہے۔

شاہ رخ خان نے گھر کے باہر جمع ہونے والے مداحوں کا روایتی انداز سے شکریہ ادا کیا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کنگ خان اپنے گھر کی چھت پر آئے اور مشہور زمانہ اسٹائل کر کے مداحوں کا شکریہ ادا کیا۔

شوبز ستاروں کی فیملی فوٹوز کے ساتھ مداحوں کو عید کی مبارکباد

عمران خان نے آج عیدالفطر کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟

ننھے وی لاگر کی گاؤں کے بچوں میں عیدی تقسیم کرنے کی تصاویر وائرل

اسی طرح دبنگ خان کے گھر کے باہر بھی ہزاروں کی تعداد میں مداح جمع ہوئے جن کا سلمان خان نے اپنے گھر کی بالکونی سے شکریہ ادا کیا۔

Eid Mubarak to everyone ✨️ 💖#SalmanKhan #EidMubarak
دبنگ خان کے آتے ہی عوام نے شور مچایا جس پر انہوں نے جواب میں محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہاتھ جوڑے اور سب کو پیار دیا۔

دونوں اداکاروں کے گھر کے باہر عوام کو کنٹرول کرنے کیلیے پولیس کی بھاری نفری موجود تھے جبکہ سیکیورٹی کے بھی غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے۔

 
شوبز ستاروں کی فیملی فوٹوز کے ساتھ مداحوں کو عید کی مبارکباد

ننھے وی لاگر کی گاؤں کے بچوں میں عیدی تقسیم کرنے کی تصاویر وائرل

27 سالہ ترکش انفلوئنسر کی پراسرار موت نے سب کو چونکادیا

نورا فتیحی کے فحش گانے کیخلاف فتویٰ جاری

’دھرندھر 2‘ نے باکس آفس پر تہلکہ مچادیا، پہلے ہی دن تمام ریکارڈ توڑ دیے

یومِ پاکستان کی مناسبت سے خصوصی نغمہ، ٹیزر جاری

کراچی میں پہلی ہی بارش قیامت بن گئی، شوبز شخصیات کا شدید ردعمل

بھارتی ہدایتکار نے فلم ’دھرندھر 3‘ کی تصدیق کردی؟

